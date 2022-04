Vidéo : La technique de trois hommes pour ériger un poteau électrique Posté par Skwatek

La technique de trois hommes pour ériger un poteau électrique dans un village.







Vidéo (1mn16s) : Des hommes érigent un poteau électrique





Vidéo : Astuce pour retirer un poteau planté dans le sol Vidéo : Ramasser et planter une truelle sur un échafaudage Vidéo : Technique Shou-Sugi-Ban sur du parquet Source : Forum

10 commentaires Auteur Conversation gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 462 Karma: 1011 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 0 Spectaculaire érection.

Ce serait pas au mec de derrière qui est 2 fois plus loin du point de pivot de pousser plus? Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 139 Karma: 296 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 4 Aicha, Aicha, écoute-moi

Aicha, Aicha, t'en vas pas

Aicha, Aicha, regarde-moi, oh-oh

Aicha, Aicha, réponds-moi gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5803 Karma: 4699 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 5 Comme toujours, 2 qui poussent, 10 qui regardent. Les travaux publics se ressemblent quelque soit le pays. bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 102 Karma: 446 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 1 Belles chaussures de sécurité ! Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 170 Karma: 97 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 0 Dommage qu'on ait pas encore inventé la poulie...Ok je sors zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 54 Karma: 91 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 0 Spectaculaire érection.

@Gnarf ouais. Ca devient hard à 0:14









EDIT: GG @Salamafet ^^ Citation :ouais. Ca devient hard à 0:14EDIT: GG @^^ CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16598 Karma: 23511 En ligne ! Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 3 Avec quelques uns qui tirent sur la corde attachée en haut, ça aurait donné un bon coup de main ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 151 Karma: 597 Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 0

@Salamafet

@Salamafet

Aicha est donc l'équivalent chez nous de 'Oh hisse!' mais du coup elle n'a pas de sens cette chanson!! DelTim Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2012 Envois: 48 En ligne ! Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... Re: La technique de trois hommes pour ériger un poteau él... 0 Etonnamment pas une femme à l'horizon... égalité des sexes dans le métier n'a pas l'air d'être respectée.