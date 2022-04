Vidéo : Pepe le chihuahua chanteur Posté par Koreus

Le chihuahua Pepe aime chanter malgré la perte d'une partie de sa mâchoire.



Vidéo (34s) : Pepe le chihuahua chanteur





Top commentaires Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 249 Karma: 329 Re: Pepe le chihuahua chanteur 7 pauvre bête, achevez la zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1104 Karma: 4072 En ligne ! Re: Pepe le chihuahua chanteur 6

On dirait la grand mère de l'age de glace

12 commentaires Auteur Conversation Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 249 Karma: 329 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 7 pauvre bête, achevez la fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 49 Karma: 84 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0 On dirait une mouette !! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1104 Karma: 4072 En ligne ! Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 6

On dirait la grand mère de l'age de glace Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 951 Karma: 3795 En ligne ! Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 1 Alors...au risque de me faire incendier, y-a-t-il un chasseur dans l'assistance ? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 798 Karma: 1075 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0



C'est le portrait craché de Scratch ( En fait il hurle "Euthanasiez-moi ! Euthanasiez-moi !".C'est le portrait craché de Scratch ( https://static.wikia.nocookie.net/lage-de-glace/images/9/9c/Scrat.jpg/revision/latest?cb=20160227092136&path-prefix=fr Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 44 Karma: 100 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0 On comprends pourquoi le chien a voulu lui bouffer la gueule. fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 157 Karma: 166 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0 pauvre bête, achevez la MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1849 Karma: 3466 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 1 @Bricci Où un pyromane ? lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1640 Karma: 3265 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0



Il me rappelle le film "La mouche" tiens.. zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 65 Karma: 103 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0



EDIT: arf GG @zoneh EDIT: arf GG @ Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4307 Karma: 3176 Re: Pepe le chihuahua chanteur Re: Pepe le chihuahua chanteur 0 @PseudoPris J'espère que c'est le chien responsable de sa souffrance qui a été euthanasié et son maître avec.



En entendant la maitresse à la fin et son "good job Pépé, good jooOooooob, Ohohooho", j'ai réalisé que le chien ne faisait pas un bruit si désagréable que ça finalement.