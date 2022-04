Vidéo : L'explosion d'un ventilateur dans une maison Posté par Skwatek

L'explosion soudaine d'un ventilateur dans une maison en Thaïlande.







Vidéo (20s) : Explosion d'un ventilateur





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1102 Karma: 4066 En ligne ! Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 1 A noter le chat dont le premier reflexe est de fuir mais qui fait demi tour lorsqu'il se rend compte qu'il va en direction de la cuisine... pas forcément une bonne idée Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 140 Karma: 322 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 Je m'y attendais et pourtant... j'ai fait un bond sur ma chaise. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16608 Karma: 23523 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 1 À 0,25× on voit bien la différence de temps de réaction entre un chat et un humain ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 950 Karma: 3790 En ligne ! Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 1 En même temps, sa journée avait sérieusement l'air de manquer de piquant... olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 27 Karma: 93 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 @zoneh non je crois bien qu'il s'est mangé la fenêtre Banbs Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 175 Karma: 193 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 Le chat panique tellement qu'il se mange la table à repasser, arrache la prise murale puis se mange la vitre de la porte d'entrée ! Maitre_Cube Je suis accro Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 512 Karma: 667 En ligne ! Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 @Banbs La table de repachage ?









maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 193 Karma: 857 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 Il s'est suicidé, ras le bol de ventilé un mec en sweet, d'ailleurs la caméra de surveillance y pense aussi Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6122 Karma: 5941 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 Le chat est parti en coup de vent. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3146 Karma: 10211 Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison Re: L'explosion d'un ventilateur dans une maison 0 C'est quoi cette camera ? Elle fait le point ou elle veut.