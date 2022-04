Vidéo : L'écureuil Scrat de « L’Âge de glace » mange enfin son gland Posté par Skwatek

Vingt ans après la sortie du premier film d'animation « L’Âge de glace », l'écureuil Scrat mange enfin son gland.



Vidéo (35s) : L’écureuil Scrat mange enfin son gland





Vidéo : Scrat-tastrophe Cosmique Vidéo : Scrat - No Time For Nuts Vidéo : Age de glace version Rammstein Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5699 Karma: 15479 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 1 Ok LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1684 Karma: 1148 En ligne ! Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 2 La symbolique. Arriver enfin à son but, et puis simplement passer à autre chose. Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 593 Karma: 798 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 0 Vingt ans après la sortie du premier film..



Citation : NoloZ Je viens d'arriver Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 65 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 0 Pas besoin de se demander pourquoi ils n'ont jamais fait cette scène dans les films Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 953 Karma: 3800 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 1 Et pourquoi pas le coyote qui choppe bip bip aussi ? (Remarque, ça j'aimerais bien…) Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 31 Karma: 53 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 0





https://www.youtube.com/watch?v=Bgnq4yhfje4 Comme quoi pour faire une bonne séquence d'animation, il faut aussi un scénariste. teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 77 Karma: 191 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 0 Lui au moins il peut odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1532 Karma: 1565 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 0

à 0:47

La vidéo est déjà passée :



EnjoyPenix - Bip-bop et Coyite - Les Kassos #48 Citation :à 0:47La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2263905 EnjoyPenix - Bip-bop et Coyite - Les Kassos #48 rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 581 Karma: 533 Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... Re: L'écureuil Scrat de « L'Âge de glace » mange enf... 1

Be happy





Bip bip et le Coyote - La Fin de Bip Bip Citation :Be happyBip bip et le Coyote - La Fin de Bip Bip