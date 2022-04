Vidéo : Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves Lampaert (Paris-Roubaix) Posté par AlexKidd

Un spectateur imprudent fait chuter le coureur cycliste Yves Lampaert pendant le Paris-Roubaix.



Vidéo (1mn7s) : Un spectateur fait chuter le cycliste Yves Lampaert (Paris-Roubaix 2022)





Top commentaires Nehurion Je viens d'arriver Inscrit le: 26/6/2006 Envois: 44 En ligne ! Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 5 Il se fait toucher et Yves Lampaert l'équilibre, du coup Yves Lampaert la course ... FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 102 Karma: 146 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 5 Comme quoi, il n'y a pas que les supporters de foot qui sont cons.

10 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5707 Karma: 15487 En ligne ! Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 "c'est certainement un supporter de [insérer politicien]"



wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 487 Karma: 471 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 Putain les piétons, pas sur la route ! Nehurion Je viens d'arriver Inscrit le: 26/6/2006 Envois: 44 En ligne ! Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 5 Il se fait toucher et Yves Lampaert l'équilibre, du coup Yves Lampaert la course ... Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 565 Karma: 756 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 Un grand sage disait: "Les vieux, il faudrait les tuer à la naissance." GammaZ Je viens d'arriver Inscrit le: 25/3/2011 Envois: 35 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 Comme quoi, les pavés sont plus sûrs ! masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 811 Karma: 557 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 1 Pour quand les vrais sanctions contre ces conn*rds? J'ai l'impression d'en voir de plus en plus depuis la folle "allez opi omi" Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2702 Karma: 1293 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 @LeFreund C'est un vieux, il vote donc forcement Macron. Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1189 Karma: 657 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 Ils attendent un accident grave pour mettre des barrières entre les dopés et les débiles ? Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 530 Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... Re: Un spectateur imprudent fait chuter le cycliste Yves ... 0 @LeFreund Tu devrais peut-être réfléchir un peu plus à la pertinence de tes commentaires au lieu de chercher le first à tout prix.