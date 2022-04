Vidéo : Un policier reste calme pendant une dangereuse course-poursuite (États-Unis) Posté par Skwatek

Un policier reste calme alors qu'il se fait tirer dessus au volant de sa voiture pendant une course-poursuite avec un SUV sur une autoroute à Oklahoma City, dans l'Oklahoma.





Vidéo (2mn8s) : Un policier calme pendant une dangereuse course-poursuite





Sur le même sujet :

Vidéo : Un automobiliste tire sur une voiture (Road rage) Vidéo : Attaque d'un véhicule blindé filmée de l'intérieur Vidéo : Police biélorusse vs Camionneur ivre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 154 Karma: 600 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 1 Au début je me suis dit quel intérêt de rajouter "dangereuse" dans le titre juste avant "course poursuite", c'est toujours dangereux! Et puis j'ai vu la vidéo...

Quel sang froid! Surtout quand on voit toutes les traces de balles!! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 103 Karma: 211 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 2 Le flic c'est un terminator La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 914 Karma: 3869 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 0 Je me demandais ce qui est le plus dangereux. C'est de ne pas avoir la ceinture de sécurité pendant la course-poursuite, ou de prendre le risque de perdre du temps à l'enlever pour se dégager du véhicule? ACB12345 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2020 Envois: 9 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 0 Le pare brise est probablement a l'epreuve des balles.

Chapeau quand-meme Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 956 Karma: 3805 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 0 Le calme, le sang froid et la persévérance de ce Monsieur sont incroyables ! Surtout face à un gars qui se croit dans GTA Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 308 Karma: 217 Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... Re: Un policier reste calme pendant une dangereuse course... 0 Je me suis renseigné sur le nom du tueur

la famille dit que la police l'a tué car il était allé voler deux pasteques



qu'il était en paix, sage, et pacifiste

énorme le déni de ces familles Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.