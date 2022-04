Vidéo : Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confinement Posté par Kilroy1

En Chine, un habitant de Shanghai utilise un drone pour pêcher un poisson dans un bassin de la ville pendant le confinement.



Vidéo (28s) : Aller à la pêche à Shanghai pendant le confinement





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6132 Karma: 5942 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 2 J'aime bien la Chine : le gouvernement a décidé le confinement total et il n'y a que 4000 morts (officiels) depuis le début de l'épidémie.

Les autres n'étant pas membres du Parti ne sont pas comptabilisés, c'est normal.

On aura les chiffres exacts dans 50 ans. Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 234 Karma: 320 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 0 Pas certain que ces poissons soient prévus pour la pêche:p



Encore un fêlé du bocal, qui n'a pas peur des retombées possibles (telles que la ligne qui casse) pour son geste. alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2717 Karma: 1105 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 1 @Goth-Ame

Certains commencent à être affamés à cause de leur confinement. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 959 Karma: 3810 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 2 Les poissons : "Dites les gars, Jean-Guy viendrait pas de se faire enlever par des extra-terrestres ?" johnmacjohn Je suis accro Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 511 Karma: 718 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 0 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3148 Karma: 10211 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 0 A manger n’importe quel animale qui traine, ils vont finir par créer des maladies, vous vous souviendrez de ce que je viens de dire. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4315 Karma: 3179 Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... Re: Commant aller à la pêche à Shanghai pendant le confin... 0 Sérieux le mec aurait pas pu trouver un passe-temps plus intelligent ?

Là il vole une carpe Koï à quelqu'un pour la laisser crever inutilement, quel con...