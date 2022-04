Vidéo : Des éclairs spectaculaires en slow motion Posté par Kilroy1

Des éclairs spectaculaires en slow motion pendant un orage à Wichita, au Kansas.



Vidéo (8s) : Thor arrive sur Terre





Auteur Conversation Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 200 Karma: 165 Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0 Pourquoi l'éclair monte au lieu de tomber sur terre ? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2730 Karma: 3010 Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0

Câlin de Flash Câlin de Flash Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 957 Karma: 3806 En ligne ! Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 2 Il ne faut surtout pas prendre un coup de foudre sur les toits ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 104 Karma: 212 Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0 @Jay_Padami c'est des antennes 5G qui cherchent du réseau kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2482 Karma: 5345 Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0

@Jay_Padami

Pourquoi l'éclair monte au lieu de tomber sur terre ?



Faut que tu retournes ton écran... Citation :Faut que tu retournes ton écran... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1853 Karma: 3473 En ligne ! Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 1 @Bricci Exact. Mais attention aussi aux coups de foudres sur l'étang. Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 421 Karma: 283 En ligne ! Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0

@Jay_Padami

Pourquoi l'éclair monte au lieu de tomber sur terre ?



Sans étre grand physicien, il me semble que la foudre c'est de l'electricité et l'electricité c'est une difference de potentiel entre deux endroits. Ici le sol et le nuage sont chargé différemment, l'anomalie c'est surtout le nuage, mais le sol le ressent et essaye de retablir l'equilibre de charge entre les deux tellement c'est different il passe par l'air et tout se qu'il peut trouver comme des goutes de pluies entre les deux et ca crée plein de chemins differents qui montent vers le ciel un peu au petit bonheur la chance et inversement, il s'en crée aussi du nuage vers le sol, ici ils ne sont pas trés visible je l'accorde. Dés que l'un de ces mini eclair atteind le nuage ou un des mini eclairs qui descendent, braouuum toute la charge electrique s'equilibre d'un coup par le chemin créé par la liaison qui s'est créée entre le nuage et le sol et ca fait un gros eclairs de foudre. Et voila, mais dans la vrai vie tout ça se passe en une micro seconde donc on n'a pas le temps de le voir.... Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12553 Karma: 8956 En ligne ! Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion Re: Des éclairs spectaculaires en slow motion 0

Magnifique