Vidéo : Une jeune femme s'évanouit et tombe sous un train (Argentine)

Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 958 Karma: 3809

Re: Une jeune femme s'évanouit et tombe sous un trai... Re: Une jeune femme s'évanouit et tombe sous un trai... 1 La chance qu'elle a eu dans son malheur ! Elle peut être sure qu'elle a une bonne étoile.