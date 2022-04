Vidéo : Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fiction ? Posté par XaNaDuu

Nouveau Mashup. Cette fois, on traite l'inéluctable Matrix, mais réalisé à la sauce Pulp Fiction. Comme dans le film de Quentin Tarantino, plusieurs histoires se mêlent : 2 agents de la Matrice en quette d'une mystérieuse mallette contenant le code source, l'ennemi public recherché Morpheus Wallace dans une sombre histoire de drogue et un Neo gavé à la mescaline... Les sous-titres en français sont dispos. Bons ou négatifs, les retours sont, comme toujours, tous la bienvenue .





Vidéo (3mn46s) : Matrix à la sauce Pulp Fiction





Ça doit être un sacré travail de réaliser un tel montage avec les incrustations, faire correspondre les couleurs, etc. Ça rend super bien !Ça doit être un sacré travail de réaliser un tel montage avec les incrustations, faire correspondre les couleurs, etc. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2744 Karma: 3021 Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... 0

L'incrustation et les raccords entre les scènes sont propres. 2 de mes films cultes réunis.L'incrustation et les raccords entre les scènes sont propres. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2511 Karma: 3626 Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... 0

@Olyer

2 de mes films cultes réunis.

L'incrustation et les raccords entre les scènes sont propres.

3 en fait puisqu'il y a aussi un peu de reservoir dog ^^

En effet c'est propre mais je trouve que c'est pas intéressant, on comprend pas trop l'histoire qu'il a voulu crée, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris:p Citation :3 en fait puisqu'il y a aussi un peu de reservoir dog ^^En effet c'est propre mais je trouve que c'est pas intéressant, on comprend pas trop l'histoire qu'il a voulu crée, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris:p Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33734 Karma: 11571 Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... Re: Et si Matrix avait été réalisé à la sauce Pulp Fictio... 0 ça fait toujours super plaisir de voir des productions de Koreusiens passer en article!