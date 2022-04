Vidéo : Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Posté par Koreus

Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure avec l'athlète Bob Reese.



Vidéo (1mn13s) : Apprendre à faire un backflip en 1 heure





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 962 Karma: 3825 En ligne ! Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 4 Balaise le petit ! Et super pédagogue l'instructeur ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 210 Karma: 921 Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 0 C'est à ma portée en fait… Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 155 Karma: 615 Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 3 On annonfe une recrudefence de confultation chez le dentisfte four les koreufiens dans les jours qui viennent billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1128 Karma: 1879 Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 0 @Bricci Grave la pédagogie est excellente, et ça prouve aussi que c'est pas du tout une question de puissance/hauteur du saut etc, juste de la technique et un peu de confiance en soi ! Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 689 Karma: 297 En ligne ! Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 2 Day = JOUR maddguez Dalmatiens Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 101 Karma: 289 Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 0 Ça me paraît bien fake à moins que le gamin soit exceptionnellement hyper doué. Parce que le prof ne fait rien d'exceptionnel comme situation d'apprentissage, c'est du basique. Mise à part la position des bras qui est mauvaise le reste est très bien exécuté, j'ai d'autant plus de doute qu'il y arrive avec ses bras aussi mal placés.

Et vu le nombre de répétitions qu'il a du effectuer en une heure, il devait être crevé.

Je pense que c'est juste une publicité.



Et vu le nombre de répétitions qu'il a du effectuer en une heure, il devait être crevé.



Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 45 Karma: 102 Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 0

@maddguez

@maddguez

Ça me paraît bien fake à moins que le gamin soit exceptionnellement hyper doué. Parce que le prof ne fait rien d'exceptionnel comme situation d'apprentissage, c'est du basique. Mise à part la position des bras qui est mauvaise le reste est très bien exécuté, j'ai d'autant plus de doute qu'il y arrive avec ses bras aussi mal placés.



Et vu le nombre de répétitions qu'il a du effectuer en une heure, il devait être crevé.



Je pense que c'est juste une publicité.





C’est de la supputation.



J’aimerais bien voir la vidéo d’une heure. Citation :C’est de la supputation.J’aimerais bien voir la vidéo d’une heure. Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 689 Karma: 297 En ligne ! Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure Re: Un enfant apprend à faire un backflip en 1 heure 1

@billyboy45

@Bricci Grave la pédagogie est excellente, et ça prouve aussi que c'est pas du tout une question de puissance/hauteur du saut etc, juste de la technique et un peu de confiance en soi !



Quand j'ai fais de la gymnastique en club, dans les premières séances: front flip.



La gars avait installé un trampoline devant un plint, et il nous expliquait que si on mettait les main dessus, les fesses allaient suivre le mouvement...et c'est vrai ^^

On faisait tous dans notre froc!



Après quelques séances, c'est à peine si on effleurait le plint et on enchaînait l'un derrière l'autre.



Pareil pour les plongeons en natation. Une bonne position dès le départ, et ça glisse! (et en plus, tu fais genre 3/4 de la longueur sans mouvements)



C'est aussi comme le roulé au Taaekwondo. Le premier roulé, tu flippe a mort avec des "et si", puis quand tu en fais quelques uns, tu te demandes pourquoi tu flippait ^^

Ou plus con, on devait marcher en marche arrière et un camarde se mettait en "pont". Sauf que tu ne savais pas à quelle distance, donc surprise + chute.

Les premières fois le maître te dis de t'activer, car forcément tu recules avec appréhension. Après quelques fois, t'y va franco car tu sais te rattraper, donc t'as plus aussi peur.



Puis il y a les pomsés ou au début tu penses que tu ne vas même pas retenir tout les mouvements, alors bien l'exécuter, t'y pense même pas. Au 3ème pomsé, c'est déjà plus facile car tu sais que tu va retenir. Et au 5ème, tu penses plus à rien, même pas à l’exécution propre, car c'est devenu naturel.



Encore mieux, les clefs, tu les internalises tellement que tu finis par les faire par automatisme. J'ai déjà fait du mal à un ami à cause de ça. (D'où un gros travail sur l'inhibition et le contrôle, vu que sur base d'un réflexe, tu peux tuer quelqu'un!)



Un autre exemple qui est parlant (et drôle en quelque sorte), c'est de constater que lorsqu'on pisse debout, on fait de sacrés évaluations pour viser juste. Mine de rien, c'est quand même extraordinaire d'y arriver! Ou même le lancé d'un objet de masse et forme quelconque.



On oublie les choses extraordinaire qu'on effectue dans la vie de tout les jours ^^ Citation :Quand j'ai fais de la gymnastique en club, dans les premières séances: front flip.La gars avait installé un trampoline devant un plint, et il nous expliquait que si on mettait les main dessus, les fesses allaient suivre le mouvement...et c'est vrai ^^On faisait tous dans notre froc!Après quelques séances, c'est à peine si on effleurait le plint et on enchaînait l'un derrière l'autre.Pareil pour les plongeons en natation. Une bonne position dès le départ, et ça glisse! (et en plus, tu fais genre 3/4 de la longueur sans mouvements)C'est aussi comme le roulé au Taaekwondo. Le premier roulé, tu flippe a mort avec des "et si", puis quand tu en fais quelques uns, tu te demandes pourquoi tu flippait ^^Ou plus con, on devait marcher en marche arrière et un camarde se mettait en "pont". Sauf que tu ne savais pas à quelle distance, donc surprise + chute.Les premières fois le maître te dis de t'activer, car forcément tu recules avec appréhension. Après quelques fois, t'y va franco car tu sais te rattraper, donc t'as plus aussi peur.Puis il y a les pomsés ou au début tu penses que tu ne vas même pas retenir tout les mouvements, alors bien l'exécuter, t'y pense même pas. Au 3ème pomsé, c'est déjà plus facile car tu sais que tu va retenir. Et au 5ème, tu penses plus à rien, même pas à l’exécution propre, car c'est devenu naturel.Encore mieux, les clefs, tu les internalises tellement que tu finis par les faire par automatisme. J'ai déjà fait du mal à un ami à cause de ça. (D'où un gros travail sur l'inhibition et le contrôle, vu que sur base d'un réflexe, tu peux tuer quelqu'un!)Un autre exemple qui est parlant (et drôle en quelque sorte), c'est de constater que lorsqu'on pisse debout, on fait de sacrés évaluations pour viser juste. Mine de rien, c'est quand même extraordinaire d'y arriver! Ou même le lancé d'un objet de masse et forme quelconque.On oublie les choses extraordinaire qu'on effectue dans la vie de tout les jours ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.