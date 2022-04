Vidéo : Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans des arbres (Australie) Posté par THSSS

Une montgolfière percute le toit d'un immeuble et atterrit dans des arbres à Melbourne, en Australie.



Vidéo (44s) : Une montgolfière atterrit dans des arbres





Vidéo : Montgolfière vs Lignes électriques Vidéo : Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de Volta Vidéo : Accident de montgolfière de l'équipe de Thalassa

Auteur Conversation

LeFreund
Re: Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans...
Et bien j'espère qu'ils sont fiers du résultat!

PseudoPris
Re: Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans...
"Cet accident aurait été provoqué par un dysfonctionnement de la valve du parachute." Plaît-il ?

Et d'où vient la vignette qui n'est pas dans la vidéo ?

Que d'incompréhension dans cette vidéo... Revè-je ? Suis-je mort ?

Bricci
Re: Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans...
- Put*** on risque de crever dans 2 secondes ! On fait quoiiii ?
- Filme !

Gudevski
Re: Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans...
J'ai assisté au décollage d'une vingtaine de mongolfières au soleil levant : vraiment féerique.

Tophus
Re: Une montgolfière percute un immeuble et atterrit dans...
PseudoPris C'est bien connu la montgolfière monte et quand elle veut se poser elle sort un petit parachute qui se déploie au dessus du premier grace a une valve connecté je ne sais trop ou