Vidéo : Un motard percute une voiture à une intersection Posté par Skwatek

Un motard fait un vol plané en percutant une voiture à une intersection de Cranbourne, en Australie.



Vidéo (36s) : Un motard fait un vol plané





Sur le même sujet :

Vidéo : Motard vs Voiture qui grille un feu rouge (Texas) Vidéo : Deux hommes sur une moto percutent une voiture Vidéo : Un pick-up fait un vol plané pendant une course-poursuite Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21426 Karma: 18062 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 1



J'aimerais bien la source qui valide cette information, parce que dans l'état actuel des choses, je trouve que ça fait trop "nan nan mais il est pas mort, on poste pas ce genre de vidéo sur Koreus"



Edit (Youtube) Citation : Description: "Caught on my dashcam, red light runner on motor bike. Severe accident, flying motor bike rider after hitting a car next to me. Location Cranbourne Victoria. Rider survived this spectacular accident."



Meh, même ressenti. "Par chance, il a survécu."J'aimerais bien la source qui valide cette information, parce que dans l'état actuel des choses, je trouve que ça fait trop "Edit (Youtube) Citation :Meh, même ressenti. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 721 Karma: 828 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0



Sinon @Koreus, est-il utile d'en rajouter sur les motards ?! C'te vignette !Sinon @, est-il utile d'en rajouter sur les motards ?! 21210 Pavé César Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 5696 Karma: 3354 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 2 Geo-graphic



J'ai trouvé ça :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10741751/Red-light-running-motorcyclist-sent-cartwheeling-air-smashing-4WD.html J'ai trouvé ça : Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21426 Karma: 18062 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 1 21210 On peut que faire confiance au proprio de la dashcam J'espère que ça servira de leçon au gars qui a eu son accident ainsi qu'à plein d'autres kékés qui pensent être les rois du monde sur leur moto. On peut que faire confiance au proprio de la dashcamJ'espère que ça servira de leçon au gars qui a eu son accident ainsi qu'à plein d'autres kékés qui pensent être les rois du monde sur leur moto. Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 316 Karma: 307 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 Geo-graphic https://www.dailymail.co.uk/news/article-10741751/Red-light-running-motorcyclist-sent-cartwheeling-air-smashing-4WD.html



Bon après c'est le Dailymail, ça vaut ce que ça vaut... Bon après c'est le Dailymail, ça vaut ce que ça vaut... Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 584 Karma: 460 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 1 J'ai surtout eu peur pour la famille qui traverse juste avant la première moto.



Heureusement qu'ils se sont arrêtés, sinon ça aurait été une boucherie.



J'espère qu'ils se sont pas pris l'autre motard volant par contre. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8051 Karma: 3409 En ligne ! Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 Déjà le premier qui passe comme un fou à grande vitesse le second qui le suit c'est pas étonnant.



Aux intersections je ralentis quand même perso .



De plus le pauvre gars on dirait bien que coter protection individuel y a que dal. Le_Relou Je suis accro Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 1530 Karma: 809 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 oui il a survécu, il mange avec une paille et il se déplace désormais en chaise roulante.



Sans déc, il y a vivre et survivre... Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 309 Karma: 170 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 On les entend arriver de loin à fond les ballons le premier à eu beaucoup de chance aussi (mais peut etre que lui était passé au vert ... cela m'étonne quand meme pas mal vu que le second arrive une second après mais bon) en tout cas on enchaine les accidents sur koreus c'est gai en ce moment les vidéos ... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 965 Karma: 3847 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 Je ne ferai aucun commentaire public au sujet de cette vidéo qui prouve bien que... (non non, vraiment aucun commentaire...) Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 29 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 Comme il n'a plus de moto, ce n'est pour une fois pas la faute du motard... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5368 Karma: 8120 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0

Figure qu on appelle communement la "Patrick l etoile de mer" Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 274 Karma: 311 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 Asuka Je m'installe Inscrit le: 15/3/2006 Envois: 180 Karma: 55 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0

@Geo-graphic

"Par chance, il a survécu."



J'aimerais bien la source qui valide cette information, parce que dans l'état actuel des choses, je trouve que ça fait trop "nan nan mais il est pas mort, on poste pas ce genre de vidéo sur Koreus"



Moi j'aimerais bien la source qui dit que c'est une chance qu'il survive. Un connard qui traverse un carrefour à plein gaz quand les feux sont rouges... Citation :Moi j'aimerais bien la source qui dit que c'est une chance qu'il survive. Un connard qui traverse un carrefour à plein gaz quand les feux sont rouges... kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 982 Karma: 1125 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 4 Il y a un gamin qui apprend à faire un salto arrière en une journée alors qu'un motard fait un double salto avant sans expérience et en seulement 1 seconde !!! Je vous le dis c'est le talent !!! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16644 Karma: 23606 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0

@Don-DPK

@Geo-graphic https://www.dailymail.co.uk/news/article-10741751/Red-light-running-motorcyclist-sent-cartwheeling-air-smashing-4WD.html



Bon après c'est le Dailymail, ça vaut ce que ça vaut...



Surtout qu'ils ne font que paraphraser ce que dit l'auteur de la vidéo en disant qu'il a survécu mais on a l'impression qu'ils n'ont pas plus d'infos sur ce qui s'est passé Citation :Surtout qu'ils ne font que paraphraser ce que dit l'auteur de la vidéo en disant qu'il a survécu mais on a l'impression qu'ils n'ont pas plus d'infos sur ce qui s'est passé Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1281 Karma: 646 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 @Geo-graphic Après on dirait que par "chance" il vole directement au dessus de la voiture plutôt que d'aller s'écraser sur le capot ou le pare-brise. Ça explique peut-être qu'il a survécu, bien qu'il doit ressembler à une pizza désormais avec cette tenue... Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 314 Karma: 305 Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 En gros, sa moto s'est arrêté mais lui il a continué sa route façon étoile de l'air.... Jusqu'à l’hosto ! Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 47 Karma: 103 En ligne ! Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0

@kikekoi

Il y a un gamin qui apprend à faire un salto arrière en une journée alors qu'un motard fait un double salto avant sans expérience et en seulement 1 seconde !!! Je vous le dis c'est le talent !!!





En plus on ne peut pas dire qu’il pas cherché à ne pas le faire. Citation :En plus on ne peut pas dire qu’il pas cherché à ne pas le faire. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 972 Karma: 855 En ligne ! Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0

@Gog077

@Geo-graphic Après on dirait que par "chance" il vole directement au dessus de la voiture plutôt que d'aller s'écraser sur le capot ou le pare-brise. Ça explique peut-être qu'il a survécu, bien qu'il doit ressembler à une pizza désormais avec cette tenue...



Tu meurs quand même en touchant le sol. Mon père était sûr place quand un collègue à lui s'est fait percuté. Il est mort dans ses bras.



Quand j'y pense, rien qu'autour de moi je connais déjà trois personnes qui ont assisté à une mort. Mon cousin, qui est gardien d'immeuble, a vu l'une des habitantes sauter du troisième étage pour se suicider (il m'a détaillé la scène avec les bouts de cervelle, c'était pas terrible...). Et un collègue de travail a assisté à la mort d'une de mes maitresses d'école qui a voulu empêcher le vol de son véhicule et s'est faite écrasée. Citation :Tu meurs quand même en touchant le sol. Mon père était sûr place quand un collègue à lui s'est fait percuté. Il est mort dans ses bras.Quand j'y pense, rien qu'autour de moi je connais déjà trois personnes qui ont assisté à une mort. Mon cousin, qui est gardien d'immeuble, a vu l'une des habitantes sauter du troisième étage pour se suicider (il m'a détaillé la scène avec les bouts de cervelle, c'était pas terrible...). Et un collègue de travail a assisté à la mort d'une de mes maitresses d'école qui a voulu empêcher le vol de son véhicule et s'est faite écrasée. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 467 Karma: 535 En ligne ! Re: Un motard percute une voiture à une intersection Re: Un motard percute une voiture à une intersection 0 par chance ? par malchance, oui. il peut encore tuer qq plus tard… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.