Vidéo : Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Posté par Bricci

Faire chier Mike Tyson, aussi débile que de mettre la main dans la cage aux lions ?





Vidéo (58s) : Mike Tyson frappe un passager importun





Auteur Conversation mawt1 Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Mais que fait la pol.. le personnel de l'avion? ^^ GodIsFake Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion On a beau être con, ça fait mal quand même... Loom- Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion On dirait une situation où le gars cherche la merde pour ensuite demandé du pognon après cette fait frappé.



Bref faut etre très con de chercher la merde à Mike T aussi. Olyer Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Au moins il lui reste les 2 oreilles ... Mr-poulet-du-33 Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Je préfère de loin mettre ma main dans une cage aux lions ! FouTaquin Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion C'est juste une impression où il a l'air aussi con avant qu'après avoir pris des beignes? chableu Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion pas ca Mike ! pas après tout ce que tu a fait ! corent2 Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion



#PolitiseChaqueArticle tryfax Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion cool maintenant il vas pouvoir demander des millier de dollars pour coup et blessures !! liouan Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion



D'habitude, je ne suis pas fan des citations mais là, je suis un peu obligé Nebinaf Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Nous n'avons pas le contexte. Mais alors d'où nous vient ce sentiment tenace que la victime est le coupable... PurLio Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion



Encore un qui n'est pas vu ce chef d'œuvre qu'est Very Bad Trip... fadrien Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Mike a mis un poing final à la discution !!!! Keiwen Re: Mike Tyson frappe un passager importun dans un avion Quand tu fais chier, qu'on te demande a plusieurs reprises de te calmer mais que tu continues, bin après faut pas venir pleurer.