Vidéo : Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d'irrigation Posté par Skwatek

Des hommes utilisent une pelleteuse pour attraper un chien qui est emporté dans un canal d'irrigation à Pasaje, en Équateur.





Vidéo (1mn23s) : Sauvetage d'un chien avec une pelleteuse





Vidéo : Sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse Vidéo : Sauvetage d'un faon avec une pelleteuse Vidéo : Un chien sauve un chat de la noyade Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 314 Karma: 323 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 10 Cette vidéo me rend très sceptique. Y'a eu tellement de scandale avec ces faux sauvetages d'animaux où il s'est avéré que les gens mettaient volontairement en danger les animaux pour ensuite filmer leur "sauvetage" et se faire de l'argent sur les vues que c'est dur de pas penser que c'est le cas ici.



Je veux dire, mettre en place la pelleteuse de cette façon avec un gars dans la pelle, ça a dû demandé un certain temps, donc ça voudrait dire que ces ouvriers ont dû repérer le chien à la dérive des centaines de mètre en amont et ont eu malgré tout le temps de prévenir les gens au niveau de la pelleteuse de mettre en place ce plan pour le récupérer ?



A mon avis ils ont juste mis en place leur idée, balancé le chien dans l'eau un peu plus haut et commencé à filmer.

@MacacaM

Je ne vois qu'une seule autre possibilité :

Citation :Je ne vois qu'une seule autre possibilité : Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 752 Karma: 287 Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0 @MacacaM je me suis fait la meme réflexion. Tu veux sauver ton chien, éventuellement tu trouves une grue, ok! Mais avoir le temps de devancer le courant visiblement très rapide, de te positionner dans le bec, de t amener en bas, et d avoir encore de l avance sur ton chien, soit le circuit d eau fait un tour complet, soit c’est du fake. En plus avec un pro de la caméra au bon endroit au bon moment.



J’y crois pas



@UltimateByte certes l’eau est degueu et le courant fort. Mais je doute de la mise en danger. Le gars s accroche à la pelleteuse et prend tout son temps pour la positionner et descendre avec. La seule chose dont on peut être sur, c’est qu’il connaît l’engin et est à l aise avec. Et là une fois tous les efforts de positionnement accomplis, le chien arrive. Il ne montre pas vraiment de signe de fatigue ou de peur quand il le pose au sol. Il ne s est pas blotti contre cette sauvegarde providence. Et il s ébroue tranquille.



Franchement si je pense à la situation, je crois en quelques hommes qui ont voulu s amuser avec la pelleteuse puis qui se sont donnés l’idée de faire une vidéo de sauvetage. Mais j’ai du mal avec l’idée du doute raisonnable ici UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 952 Karma: 924 Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0 @MacacaM La vidéo originale dit :

"The dog fell into the irrigation canal. And from further back they warned us that the dog was drowning, and so we proceeded to rescue him."



On ne saura pas à 100% si c'est vrai ou pas, mais bon, parfois la vérité est simple, et feindre un sauvetage en groupe avec tant d'effort, et se mouiller dans une flotte dégueu en se mettant en danger soi-même au dessus d'un violent courant, permets-moi de douter de ta théorie du complot davantage que de la sincérité du geste. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 558 Karma: 3282 Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0

@UltimateByte

permets-moi de douter de ta théorie du complot davantage que de la sincérité du geste.

Permet moi de douter que tu connaisses la définition d'une "théorie du complot".



Évitons l'amalgame "doute = complotiste". Citation :Permet moi de douter que tu connaisses la définition d'une "théorie du complot".Évitons l'amalgame "doute = complotiste". UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 952 Karma: 924 Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 1 @Mopimoi Oh pardon Jean-Michel Dictionnaire, tu veux que je te rappelle le principe de l'exagération ou tu connais déjà ? MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 314 Karma: 323 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0 UltimateByte Le truc c'est que ça a été fait plein de fois, tu as des tas de chaines youtube qui se sont fait épingler pour ce genre de mise en scène. C'est un problème réel qui est dénoncé quotidiennement par toute les associations de protection animalière ou des organismes comme national geographic.



Un article parmi tant d'autre sur ce sujet :



Pour des gens qui viennent d'un pays du tiers monde où le salaire moyen dépasse pas les 500€/mois se faire plusieurs milliers d'euro avec la monétisation d'une vidéo vaut largement le coup d'aller tremper dans une rivière dégueulasse.



Alors attention je n'affirme pas que cette vidéo est un fake, mais j'ai un très sérieux doute. Le truc c'est que ça a été fait plein de fois, tu as des tas de chaines youtube qui se sont fait épingler pour ce genre de mise en scène. C'est un problème réel qui est dénoncé quotidiennement par toute les associations de protection animalière ou des organismes comme national geographic.Un article parmi tant d'autre sur ce sujet : https://fr.worldanimalprotection.ca/nouvelles/un-nouveau-rapport-met-en-lumiere-la-cruaute-des-faux-sauvetages-danimaux-sur-youtube Pour des gens qui viennent d'un pays du tiers monde où le salaire moyen dépasse pas les 500€/mois se faire plusieurs milliers d'euro avec la monétisation d'une vidéo vaut largement le coup d'aller tremper dans une rivière dégueulasse.Alors attention je n'affirme pas que cette vidéo est un fake, mais j'ai un très sérieux doute. seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 445 Karma: 213 Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0

@MacacaM

Sinon, on a inventé le téléphone portable depuis... Un simple appel pour prévenir. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 897 Karma: 994 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... Re: Le sauvetage d'un chien emporté dans un canal d&... 0 C'est pas un Fake sauvetage !

Le repas était entrain de se noyer, fallait bien le récupérer !





C'est pas un Fake sauvetage !

Le repas était entrain de se noyer, fallait bien le récupérer !