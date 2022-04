Vidéo : Un moteur en feu et une collision à une intersection Posté par -Flo-

Un moteur en feu et une collision à une intersection de Ciudad Madero, au Mexique.



Vidéo (40s) : Moteur en feu et autres menus tracas





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2487 Karma: 5354 Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 2

Du coup j'en viens à me dire que finalement les ralentissements, en France, des gens qui regardent les accidents... C'est peut être mieux...





Nan je déconne !



Nan je déconne !

Les bouchons pour cause de voyeurisme devraient être sanctionnés !

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2146 Karma: 3737 Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0 Une bagnole de sauvée (et encore, faut en être sur), deux de cassées, et ce n'est pas techniquement un sur-accident… 

lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 728 Karma: 827 En ligne ! Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0 @kpouer Effectivement, tous ces gens qui regardent et ralentissent tout le monde, pfff !

Je regarde, moi aussi, mais pas comme les autres. Moi c'est pas pareil.



Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 21 Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0 Aucune contestation possible, c'est la faute au motard ! 

Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 26 Karma: 133 En ligne ! Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 1 Aie pour l'enfant pas attaché dans la voiture Rouge ! 

Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 213 Karma: 923 Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0 Y'a eu un feu de grillé… 

Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 970 Karma: 1118 Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0 kpouer

C'est naturel de regarder tu peux pas test....







avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1973 Karma: 1316 En ligne ! Re: Un moteur en feu et une collision à une intersection 0

@Nefro

@Nefro





C'est naturel de regarder tu peux pas test....

Non c'est malsain mais appelle ça comme tu veux si ça peut te donner bonne conscience.

Non c'est malsain mais appelle ça comme tu veux si ça peut te donner bonne conscience.

Comme kpouer ça m'agace profondément et plus encore quand...l'accident est sur l'autre voie!!!