Vidéo : Un cycliste fait le malin avec un policier après avoir grillé un stop Posté par THSSS

Aux États-Unis, un policier a arrêté un groupe de cyclistes ayant grillé un stop. Un « plus malin » lui dit qu'il s'est arrêté et qu'il ne fait pas partie de ce groupe...





Vidéo (52s) : Un cycliste fait le malin avec un policier





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1107 Karma: 4146 En ligne ! Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 13 Je suis le seul à penser que ce le mec qui a inventé ce type de sous-titrage devrait payer l'amende? Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2177 Karma: 220 Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 2 Ou comment perdre une occasion de se taire…



C'est tellement bon de voir un policier se faire respecter pour ce genre d'infractions. Ils ont pleiiiin de défauts mais pour ça les US c'est le pied ! Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 971 Karma: 1120 En ligne ! Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 0



Par ex :



De toute façon un vélo n'est pas une voiture, si tu te mets en danger c'est toi même qui va en payer le prix, blesser quelqu'un d'autre est quasiment impossible (au contraire d'une voiture qui tuent des piétons chaque jours). Bref je serais curieux de voir ce que ça donnait leur "stop grillé" dans la vidéo, je parie que c'était une intersection vide et ils ont juste "glissé" (comme on pourrait le faire chez nous avec les panneaux M12 autorisant les cyclistes à avancer en cédant le passage aux éventuels piétons)... Heureusement qu'on a une infra et des règles plus propices au vélo en France comparé aux US.... même s'il reste beaucoup à améliorer/sortir les voitures des villes... Vu l'atrocité de l'infrastructure US conçue uniquement pour les voitures le policier devrait pas faire autant le chieur... Après il va se retrouver avec des Lucas Brunelle qui n'en ont plus rien à secouer des règles vu l'enfer motorisé que sont ces routes...Par ex : https://youtu.be/CrR0nwLwRQA?t=98 De toute façon un vélo n'est pas une voiture, si tu te mets en danger c'est toi même qui va en payer le prix, blesser quelqu'un d'autre est quasiment impossible (au contraire d'une voiture qui tuent des piétons chaque jours). Bref je serais curieux de voir ce que ça donnait leur "stop grillé" dans la vidéo, je parie que c'était une intersection vide et ils ont juste "glissé" (comme on pourrait le faire chez nous avec les panneaux M12 autorisant les cyclistes à avancer en cédant le passage aux éventuels piétons)... Heureusement qu'on a une infra et des règles plus propices au vélo en France comparé aux US.... même s'il reste beaucoup à améliorer/sortir les voitures des villes... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 179 Karma: 401 Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 0 Dans sa langue, je dirais approximativement quelque chose comme : best video ever. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 179 Karma: 401 Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 1

@zoneh

Je suis le seul à penser que ce le mec qui a inventé ce type de sous-titrage devrait payer l'amende?



J'arrive pas à dire s'il m'a foutu en l'air les yeux ou donné la nausée. C'est confus.



Mais, oui, l'amende serait justifiée. Citation :J'arrive pas à dire s'il m'a foutu en l'air les yeux ou donné la nausée. C'est confus.Mais, oui, l'amende serait justifiée. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1130 Karma: 1880 En ligne ! Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 0

@Vulcatrash

Ou comment perdre une occasion de se taire…



Le plus marrant c'est son pote qui lui dit "stop talking" en sachant qu'il allait empirer son cas Citation :Le plus marrant c'est son pote qui lui dit "stop talking" en sachant qu'il allait empirer son cas billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1130 Karma: 1880 En ligne ! Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... Re: Un cycliste fait le malin avec un policier après avoi... 0 @zoneh Moi j'aime bien en fait ça permet de lire sans bouger les yeux, d'ailleurs c'est une méthode connue qui permet de lire beaucoup plus vite qu'avec un texte de gauche à droite (même si c'est sans doute plus fatigant à long terme)