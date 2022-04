Vidéo : Le sauvetage involontaire d'une biche Posté par Kilroy1

Le sauvetage involontaire d'une biche coincée dans une barrière.



Vidéo (1mn32s) : Sauvetage involontaire d'une biche





Sur le même sujet :

Vidéo : Sauvetage d'un chien avec une pelleteuse Vidéo : Sauver un mouton coincé dans une tranchée Vidéo : Pet de biche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 164 Karma: 392 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 2 Elle est obligé de se filmer et de pousser des cris? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1108 Karma: 4154 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 1 les hurlements proviennent de la biche ou de la bitch? oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 266 Karma: 489 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0

@Soyarow

Elle est obligé de se filmer et de pousser des cris?

Non, rien ne cerf de gémir... Mais le résultat est là ! Citation :Non, rien ne cerf de gémir... Mais le résultat est là ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 973 Karma: 857 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0 Plein de cinéma... Ils sont pas fatigués de jouer des rôles ? ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1016 Karma: 483 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 1 Vouloir écarter le barreau de droite n'est pas une mauvaise idée, surtout que ca marche un petit peu.

Bah après, suffisé de faire même chose avec celui de gauche, non ? Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 316 Karma: 225 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0

@Soyarow

Elle est obligé de se filmer et de pousser des cris?

t'es obligé de commenter ? Citation :t'es obligé de commenter ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 158 Karma: 649 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0

@ludooooo

Vouloir écarter le barreau de droite n'est pas une mauvaise idée, surtout que ca marche un petit peu.

Bah après, suffisé de faire même chose avec celui de gauche, non ?



C'est surtout que si t'écartes les barreaux au milieu, ils ne sont pas écartés aux points de soudure, donc fallait soulever relever le popotin de la biche là où c'était plus large, ce qu'elle a fait avec sa prise de catch! Citation :C'est surtout que si t'écartes les barreaux au milieu, ils ne sont pas écartés aux points de soudure, donc fallait soulever relever le popotin de la biche là où c'était plus large, ce qu'elle a fait avec sa prise de catch! Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 212 Karma: 199 En ligne ! Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0

@Tempo123

Citation :

@ludooooo

Vouloir écarter le barreau de droite n'est pas une mauvaise idée, surtout que ca marche un petit peu.

Bah après, suffisé de faire même chose avec celui de gauche, non ?



C'est surtout que si t'écartes les barreaux au milieu, ils ne sont pas écartés aux points de soudure, donc fallait soulever relever le popotin de la biche là où c'était plus large, ce qu'elle a fait avec sa prise de catch!



Pied sur le barreau de gauche, mains sur celui de droite tu écarte les barreaux, tu soulèves la biche et c'est réglé. Citation :Pied sur le barreau de gauche, mains sur celui de droite tu écarte les barreaux, tu soulèves la biche et c'est réglé. rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 43 Karma: 159 Re: Le sauvetage involontaire d'une biche Re: Le sauvetage involontaire d'une biche 0 Jusqu'à la chute de la caméra, rien ne va !!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.