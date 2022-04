Vidéo : La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à son lynx Posté par kikekoi

La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à son lynx dans un reportage de l'émission « Je t'aime, etc » diffusée sur France 2.



Vidéo (23s) : Muriel Bec fait des bisous à son lynx





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 967 Karma: 3860 Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 5 Hein ??? J'aime mes chats aussi mais de là à… hein ??? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 449 Karma: 1339 Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 0 Bon, je vais appeler mon patron pour me porter pâle et me recoucher moi. Assez pour une journée déjà zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 79 Karma: 147 Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 0 Muriel Berk toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 41 Karma: 96 Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 1 .

On ne sent pas le cul des gens, Didier !





Didier (1997) | « On ne sent pas le cul ! » zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1109 Karma: 4164 En ligne ! Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anulingus Faites pas genre "je suis choqué". Ça existe même sur wikipedia Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 712 Karma: 902 En ligne ! Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... Re: La dresseuse animalière Muriel Bec fait des bisous à ... 0

@zoneh

Faites pas genre "je suis choqué". Ça existe même sur wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anulingus





ouais enfin bon, elle est quand même loin de son trou du cul !