Vidéo : Un automobiliste est stoppé net pendant une course poursuite avec les motards de la police (France) Posté par Koreus

Le week-end dernier en Seine-Saint-Denis, deux motards de la police ont pris en chasse un automobiliste qui tentait de leur échapper.



Vidéo (2mn6s) : Un automobiliste stoppé net pendant une course poursuite avec la police (Noisy-le-Sec)





Petite question sans aucune arrière pensée :



Pourquoi il n'y a pas les sirènes pour avertir les piétons ou autres conducteurs qui croiseraient leur route ? Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13519 Karma: 13389 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0 Je me demandais ce qui allait bien pouvoir stopper la voiture.

Impressionnant le choc lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 730 Karma: 843 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 3 Bon, le fuyard apparemment sans ceinture de sécurité, ok. Mais le motard de la police sans gants ? Ga7su Je viens d'arriver Inscrit le: 5/7/2019 Envois: 9 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 1 C'est efficace. Ils devraient utiliser ça à la place des herses. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4290 Karma: 5171 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 2 Pas d'autres victimes à déplorer heureusement vue le comportement à risque de la voiture; sauf si émerge une petite nuit d'émeute pour la pauvre victime... belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 469 Karma: 535 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0 juste à côté de BMW sur la N3. Bien qu'il soit hors d'état de nuire avant de tuer qq. Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1191 Karma: 662 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 3 @lsdYoYo Peut-être qu'il a dû repartir sur sa moto rapidement sans pouvoir (avoir le temps de) les mettre. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 387 Karma: 551 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0 lsdYoYo



c'est exactement ce que je me disais ils sont pourtant super bien équipés donc je ne vois qu'un départ en catastrophe alors qu'il ne les avait pas mis.



EDIT



VDD même réflexion c'est exactement ce que je me disais ils sont pourtant super bien équipés donc je ne vois qu'un départ en catastrophe alors qu'il ne les avait pas mis.EDITVDD même réflexion Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 738 Karma: 494 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0 Il a pas l'air en grande forme le conducteur de la voiture a la fin. Ils ont pas le droit de tirer dans les pneus ? KarlMAX91 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2020 Envois: 5 En ligne ! Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 2 Rassurez vous :

1/ Les dizaines de milliers d'euro de frais d’hôpitaux seront payés grâce a vos impôts

2/ Il prendra un lit d'une personne qui aurait mérité d'être soignée , vu le manque tragique de place et de personnel dans les hôpitaux (merci micron) PuliTNT Je m'installe Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 107 Karma: 88 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 2 Le policier a lui-même failli se prendre le camion à l'arrêt dans les rues plus étroites du début de la vidéo. Les risques qu'ils ont eux-mêmes du prendre pour essayer de l'intercepter démontrent à quel point le chauffard était dangereux. Yazmath Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2016 Envois: 7 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0 Aux Etats-Unis ils utilisent l'interception TVI. Chez nous on préfère la technique RATP. TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 474 Karma: 485 Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... Re: Un automobiliste est stoppé net pendant une course po... 0

@Tophus

Il a pas l'air en grande forme le conducteur de la voiture a la fin. Ils ont pas le droit de tirer dans les pneus ?



Tirer dans les pneus d'une bagnole qui roule c'est pas évident... encore plus quand t'es à moto.

Je suis même pas certain qu'ils aient le droit

Et s'ils y arrivent la bagnole va se planter donc ce sera pas mieux

Citation :Tirer dans les pneus d'une bagnole qui roule c'est pas évident... encore plus quand t'es à moto.Je suis même pas certain qu'ils aient le droitEt s'ils y arrivent la bagnole va se planter donc ce sera pas mieuxEt s'ils se loupent les conséquences peuvent être dramatiques aussi (et de la faute du policier)