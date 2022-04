Vidéo : Des araignées mâles se catapultent après l’accouplement Posté par Le_Relou

Chez certaines espèces d’arachnides (notamment les Philoponella prominens), les mâles ont bel et bien une raison valable de s’enfuir en vitesse juste après un rapport sexuel.



Vidéo (1mn11s) : Des araignées mâles se catapultent après l’accouplement





Auteur Conversation lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 738 Karma: 857 Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 1 J'aime bien la grande majorité des vidéos sélectionnées par Koreus, mais y'en a certaines que je ne cherche pas à connaitre... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 798 Karma: 2933 Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 0 Comme moi ! Une fois fini, je me barre rapidement zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1113 Karma: 4194 Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 1

La mouche qui pète Certaines personnes ont des métiers passionnants





La mouche qui pète lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 865 Karma: 623 Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 0 Cela s'appelle "Pousser son coup". Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 660 Karma: 384 Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 0 155 cas étudiés mais seulement deux en boucle pour faire la vidéo ?

Sinon, ça serait curieux de savoir pourquoi la femelle tiens à les bouffer, est-ce pour avoir une réserve d'énergie pour produire les oeufs ?



Sinon, ça serait curieux de savoir pourquoi la femelle tiens à les bouffer, est-ce pour avoir une réserve d'énergie pour produire les oeufs ?

Et oui dans la vidéo ils disent que les femelles jugent aux capacités d'évasion, mais si ils ont développer ça c'est bien qu'ils se faisaient bouffer au début maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 196 Karma: 868 Re: Des araignées mâles se catapultent après l’accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l’accoupleme... 0

@camaronalex

Comme moi ! Une fois fini, je me barre rapidement ;)



ouais ouais, c'est qu'on dit...

@maxbren t'aurais pu masquer la photo et surtout ajouter attention âmes sensibles Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 969 Karma: 3894 En ligne ! Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... Re: Des araignées mâles se catapultent après l'accoupleme... 0 Mention spéciale au bruiteur pour illustrer le saut ! Ouiiiii !!!