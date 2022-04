Vidéo : Un match de baseball d’enfants est interrompu par une fusillade (États-Unis) Posté par Skwatek

Un match de baseball joué par des enfants est interrompu par une fusillade à North Charleston, en Caroline du Sud.



Vidéo () : Un match de baseball d’enfants interrompu par une fusillade





akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2220 Karma: 431 En ligne ! Re: Un match de baseball d'enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d'enfants est interrompu par une... 2 AMERICA ! Mister-B Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2022 Envois: 7 Re: Un match de baseball d'enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d'enfants est interrompu par une... 2 Quel pays de fous...



je m’attend à quelques réponses bien pesées sur l’intérêt de l'amendement sur les armes mais moi je comprend pas... c'est tout. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1589 Karma: 4450 Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 2 personne n’a été blessé

Et en plus ils ne savent pas viser, c'est vraiment des nuls. Citation :Et en plus ils ne savent pas viser, c'est vraiment des nuls. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 971 Karma: 3900 En ligne ! Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 4



Ca m'a rappelé ça :





Un Britannique et un Américain écoutent « Paper Planes » Ils sont pleins de bons réflexes ! Ca ne doit pas être la 1ère fois...Ca m'a rappelé ça : Hightonian Je m'installe Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 105 Karma: 167 Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 0 C'est des bisons 4 ça je reconnais bien le bruit ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2492 Karma: 5373 Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 3





Bah perso, quand je vois ça, je suis bien content d'être en France. Allez ! C'est partit pour la foire à neuneu qui vont nous expliquer qu'aux Etats-Unis les armes les protègent et que c'est mieux qu'en France...Bah perso, quand je vois ça, je suis bien content d'être en France. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21430 Karma: 18066 Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 2 kpouer Les neuneus en question vont te répondre qUe C'eSt CoOl LeS aRmEs et qu'ils sont libres sans se rendre compte qu'ils sont juste asservis par les grands groupes de vente d'armes qui les ont matrixés à la naissance parce que, bizarrement, ce sont rarement des gens bien éduqués et propres sur eux qui sont fans de violence.



De quoi nourrir tous les trolls du serveur Les neuneus en question vont te répondre qUe C'eSt CoOl LeS aRmEs et qu'ils sont libres sans se rendre compte qu'ils sont juste asservis par les grands groupes de vente d'armes qui les ont matrixés à la naissance parce que, bizarrement, ce sont rarement des gens bien éduqués et propres sur eux qui sont fans de violence.De quoi nourrir tous les trolls du serveur Monsieur_Craute Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 46 Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... Re: Un match de baseball d’enfants est interrompu par une... 0

@kpouer

Allez ! C'est partit pour la foire à neuneu qui vont nous expliquer qu'aux Etats-Unis les armes les protègent et que c'est mieux qu'en France...





Bah perso, quand je vois ça, je suis bien content d'être en France.

Je ne suis moi-même pas un de ces neuneus fan des armes. Que leur détention et leur usage soit réglementée est une très bonne chose.

Cependant force est de constater que les armes utilisées à des fins criminelles sont bien souvent issues de circuits qui échappent à toute réglementation. Et c'est également le cas aux USA dans de nombreuses affaires, les tueries de masses en milieu scolaire avec les flingues à papa sont de loin celles les plus médiatisées mais les plus sporadiques.

J'aimerais un monde sans armes mais naturumène toussa. Puis celui qui veut tuer, il tuera. L'arme à feu étant cependant un catalyseur du passage à l'acte en exacerbant le sentiment de dissociation.



Docteur Craute

