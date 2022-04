Vidéo : La pluie provoque une chute collective pendant le GP Moto2 du Portugal Posté par Olyer

La pluie provoque une chute collective sur le circuit de Portimao pendant le Grand Prix Moto2 du Portugal.



Vidéo (2mn8s) : Chute collective pendant le GP Moto2 du Portugal





tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2516 Karma: 3643 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 Quel idée aussi de n'avoir que 2 roues ^^ momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 231 Karma: 394 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 C'est la faute du mortard.... SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 17 En ligne ! Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0



Et puis, il y a des accidents dont on ne parle pas assez.…

Pas plus tard qu'aujourd'hui encore, Fabio l'a senti passer !





Fabio Quartararo se prend sa moto entre les jambes ! - Grand Prix d'Espagne - MotoGP



Sinon, quelqu'un peut m'expliquer ce format de vidéo carré ?

À 1:09 => Le p'tit saut de cabri qui sauve la vie.Et puis, il y a des accidents dont on ne parle pas assez.…Pas plus tard qu'aujourd'hui encore, Fabio l'a senti passer !Fabio Quartararo se prend sa moto entre les jambes ! - Grand Prix d'Espagne - MotoGP Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8077 Karma: 3453 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 Wow wow je n'avais pas vus ce dimanche, dur pour eux . JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 761 Karma: 841 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 Je vais retourner voir la vidéo, mais il me semble voir un ou plusieurs motards tomber...

Quelqu'un peut-il me confirmer l'info ?

Quelqu'un peut-il me confirmer l'info ? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2794 Karma: 3083 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 1 La qualité des combinaisons, car des chutes à 140km/h ça doit chauffer fort. akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2221 Karma: 434 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 Ils sont pilotent et ne savent pas conduire sous la pluie. Ridicule kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2495 Karma: 5380 Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0







Explication ici :





L'HISTOIRE DE CETTE PHOTO INCROYABLE EN MOTOGP ! (Photo Finish #1) Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les pneus et l'importance que cela a sur un GP moto, cela me rappelle cette photo :Explication ici :L'HISTOIRE DE CETTE PHOTO INCROYABLE EN MOTOGP ! (Photo Finish #1) Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4894 Karma: 4512 En ligne ! Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... Re: La pluie provoque une chute collective pendant le GP ... 0 Ils chutent aux alentours de 150km/h et s'en sortent sans aucune blessure, je suis assez impressionné par la qualité des équipements de protections d'aujourd'hui, y'a eu de sacrés progrès !