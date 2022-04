Vidéo : Un bus électrique prend feu dans le 13ème arrondissement de Paris

Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 43 Karma: 52

Re: Un bus électrique prend feu dans le 13ème arrondissem... Re: Un bus électrique prend feu dans le 13ème arrondissem... 0 Jenj'ai pas pu lire la vidéo: "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported." Et avec le lecteur twitter il n'y a rien du tout.



edit: le lecteur twitter a fini par marcher



Joli feu d'artifice! C'est une feature!