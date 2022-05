Vidéo : Un jeune renard surpris pendant la sieste

Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1183 Karma: 1456

Re: Un jeune renard surpris pendant la sieste Re: Un jeune renard surpris pendant la sieste 5

@Jujube51

Mignon! Dommage qu’ils soient considérés comme nuisibles, à juste titre ou non.



Oui et en plus ils osent caresser les renards qui dorment tranquille. Citation :Oui et en plus ils osent caresser les renards qui dorment tranquille.