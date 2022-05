Vidéo : Une femme aide son mari avec des dalles en béton Posté par THSSS

Une femme aide son homme à déplacer des dalles en béton...



Vidéo (12s) : Aider son homme avec des dalles en béton





Auteur Conversation Remshar Je m'installe Inscrit le: 23/7/2012 Envois: 149 Karma: 54 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 1 Pour le meilleur et le pire zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1116 Karma: 4212 En ligne ! Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 3 Elle lui avait pourtant bien dit de ne pas faire comme ça!! Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 165 Karma: 472 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 2 Elle était à deux doigts du sans faute. teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 80 Karma: 191 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Et crois tu qu elle irait s'excuser.... Que Dalle! Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 388 Karma: 425 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Elle ne tient pas les dalles au début de la vidéo. Les a-t-elle vraiment lâchées ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 976 Karma: 3942 En ligne ! Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Putain, Béatrice ! Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 714 Karma: 907 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 1

@Little_big_boss

Elle ne tient pas les dalles au début de la vidéo. Les a-t-elle vraiment lâchées ?

Entièrement d'accord avec toi ! On pourrait lui reprocher si il lui avait demandé de les tenir mais n'ayant pas le début ce n'est que supputer ! Après en appliquant la règle suivante : toujours la faute des autres ! Comment blâmer celui qui fait, heing ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2498 Karma: 5392 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0

@teletactica

Et crois tu qu elle irait s'excuser.... Que Dalle!



Toi, si tu veux que ton couple dure longtemps, enregistre ce mantra :



Curae Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2015 Envois: 42 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Le mec a les yeux sur les dalles, et quand il les voit tomber il ne se dit pas qu'il faudrait enlever ses doigts? zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 87 Karma: 155 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 pas de grossièretés, pas de reproches... moi je dis respect mec ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 180 Karma: 403 Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 1 La vidéo se concentre sur les dalles qui tombent; pourtant, elle a fait quelque chose de beaucoup plus grave : porter des Crocs. johnmacjohn Je suis accro Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 513 Karma: 722 En ligne ! Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Sa femme, bien qu'étant très proche, n'a rien senti. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1116 Karma: 4212 En ligne ! Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 1

@Bukowski

La vidéo se concentre sur les dalles qui tombent; pourtant, elle a fait quelque chose de beaucoup plus grave : porter des Crocs.

tkt, ce sont des Crocs de sécurité. J'ai les même en version "tong de sécu" ungeric Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2014 Envois: 12 En ligne ! Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton Re: Une femme aide son mari avec des dalles en béton 0 Au moins il aurait pu mettre des gants de chantier, ça empêche pas, mais ça protège énormément !!! (C'est fait pour ça)