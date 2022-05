Vidéo : Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Posté par Surzurois

Un homme au volant de sa voiture s'est arrêté à l'entrée d'un tunnel, effrayé par un énorme trou dans la route. Il se plaint qu'aucun panneau n'avertisse du danger, et regarde d'autres automobilistes passer prudemment à côté du trou.





Vidéo (1mn) : Énorme trou dans un tunnel





Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 928 Karma: 558 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 Pour une fois que le trou n'est pas à au milieu du tunnel. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 484 Karma: 959 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 Si si, y'a bel et bien un gros trou.



Un gros trou de balle derrière son tel. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1697 Karma: 1156 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 J'attendais une chute en post edit avec effet spécial ou la voiture tombe réellement dans un trou quelques mètres plus loin xD Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 351 Karma: 213 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 1 C'est marrant car moi je vois direct une flaque d'eau. Je n'arrive pas à me projeter et à imaginer qu'on puisse voir un trou. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 111 Karma: 283 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 Lui c'est sûrement un trou, sans eau. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5373 Karma: 8126 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 L effet est surement accentué par un bon trou normand apres le cawa. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6144 Karma: 5953 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 Speedball

Désolé mais on pourrait y voir un trou aux bords très réguliers.

Désolé mais on pourrait y voir un trou aux bords très réguliers. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33816 Karma: 11697 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 1 LinkSaga j'ai pas le niveau pour la voiture mais c'est déjà ça:

Vous navigateur est trop vieux j'ai pas le niveau pour la voiture mais c'est déjà ça: mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6564 Karma: 2494 Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel Re: Un automobiliste face à un énorme trou dans un tunnel 0 Dire que j'y ai cru.. Je trouvais ce trou tellement bien découpé en plus