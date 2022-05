Vidéo : Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-Unis) Posté par THSSS

Une sortie de tunnel en virage accidentogène à Seattle, dans l'État de Washington.



Vidéo () : Sortie de tunnel accidentogène





Sur le même sujet :

Vidéo : Rétrécissement accidentogène dans une rue Vidéo : Accidents en série sur une autoroute Vidéo : Véhicules vs Nids de poule Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 939 Karma: 926 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 9 En fait c’est le même mec qui se rachète à chaque fois une nouvelle caisse

14 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5846 Karma: 15794 En ligne ! Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 1 On dirait qu'ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel! PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12156 Karma: 12605 En ligne ! Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 C'est une piste de bowling en fait ^^ Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 939 Karma: 926 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 9 En fait c’est le même mec qui se rachète à chaque fois une nouvelle caisse Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 984 Karma: 1124 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 1 Vivement le jour où les voitures vont vraiment disparaître des villes, on a tellement grandi avec ça qu'on ne se rend même plus compte du danger fou que ça représente et de tout l'espace public qui leur est réservé alors que c'est néfaste en tout point (pollution, bouchons, accidents, etc....). nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 762 Karma: 1740 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 @Nefro +1000 Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 219 Karma: 238 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 @Nefro Elles ne disparaitront jamais. Les infrastructures de transport necessaires coutent trop cher et la mane de la taxe sur le pétrole va diminuer de plus en plus au profit de l'electrique, qui demande lui aussi des investissements massifs de l'état.



Sinon rien à voir mais au dela du virage, les mecs arrivent à une vitesse folle pour une zone avec un stop. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 22 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 Cette répétition me rappelle un accident de Tesla. adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 155 Karma: 261 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0



C'est une vrai question Il n'y a pas de feux de circulation aux carrefours des villes aux US ? saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 150 Karma: 384 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 @adica si mais le feux est de l'autre côté du carrefour donc on les voit mal Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 984 Karma: 1124 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0

@Linusme

@Nefro Elles ne disparaitront jamais. Les infrastructures de transport necessaires coutent trop cher et la mane de la taxe sur le pétrole va diminuer de plus en plus au profit de l'electrique, qui demande lui aussi des investissements massifs de l'état.



Sinon rien à voir mais au dela du virage, les mecs arrivent à une vitesse folle pour une zone avec un stop.



On sera bien forcé de reconnaître que la voiture individuelle est un échec, on va pas plus vite, on pollue, on prends de la place, on met en danger les autres... je pense que ce sera une période de l'histoire qui sera regardée avec un peu de honte dans les décennies à venir, etc.... un peu comme dans les villes des Pays Bas aujourd'hui où la voiture est secondaire.... Citation :On sera bien forcé de reconnaître que la voiture individuelle est un échec, on va pas plus vite, on pollue, on prends de la place, on met en danger les autres... je pense que ce sera une période de l'histoire qui sera regardée avec un peu de honte dans les décennies à venir, etc.... un peu comme dans les villes des Pays Bas aujourd'hui où la voiture est secondaire.... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 935 Karma: 1112 Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 Ah le quota de morts n’est pas encore atteint pour envisager des modifications MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1862 Karma: 3488 En ligne ! Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 Ah, ça me rappelle les éjaculations de ma jeunesse qui ont éliminé pleins de cons à la sortie du tunnel...



Papa faisait pareil mais j'ai survécu... Joyko Je viens d'arriver Inscrit le: 5/1/2016 Envois: 57 En ligne ! Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... Re: Une sortie de tunnel accidentogène à Seattle (États-U... 0 @Nefro le carburant utilisé clairement, les transports dans les grandes villes clairement mais comment tu fais pour les 50% du reste du monde, les zones rurales ? Le bus est limité pour les coins reculés et quid de la liberté de déplacement, tu devras définir un endroit précis pour t'arrêter ? Jamais il t arrive de te promener en nature et te dire tiens je me pose là et tiens je vais voir un fournisseur locale ici sur le trajet et un resto et le pote là et autre... le problème est plus complexe que ça.. faudrait qu on soit tous en grande agglo ? Les villes sont des abérrations écologique donc c est pas non plus la solution.. on ne peut pas non plus quadriller la campagne de chemin de fer.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.