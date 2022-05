Vidéo : Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le karma Posté par Skwatek

Un supporter de la Roma circulant à scooter nargue un bus de supporters de Leicester dans les rues de Rome avant le match de Ligue Europa Conférence.







Vidéo (17s) : Un supporter de la Roma à scooter (Instant Karma)





Mise à part, dégouté pour le conducteur de devant qui se fait emboutir par un abrutis ! Mise à part, dégouté pour le conducteur de devant qui se fait emboutir par un abrutis ! PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12142 Karma: 12602 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0 Ça aurait été encore plus le karma si l'AS Roma avait été éliminée ^^ Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 715 Karma: 913 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0 Avec ca et ce qui c'est passé à Paris, je comprends mieux pourquoi les assurances investissent dans le foot ! Une valeur sur ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1322 Karma: 2051 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0 PAST3K

Citation : Mise à part, dégouté pour le conducteur de devant qui se fait emboutir par un abrutis !



Yep ! Et je me dis que si ça avait été une mère avec son landau, il les aurait percuté tout pareil... et tout ça pour quoi? Citation :Yep ! Et je me dis que si ça avait été une mère avec son landau, il les aurait percuté tout pareil... et tout ça pour quoi? Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1029 Karma: 1269 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0 @PAST3K ça va, y a rien là, juste un peu de casse, c'est à ça que servent les assurances, Loucheux J'aime glander ici Inscrit le: 1/9/2013 Envois: 8286 Karma: 5114 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 1 @Gyeongri

Alors oui et non. Je me suis fait emboutir un peu de la même manière alors que ma voiture était garée. Certes mon assurance a tout pris en charge et je n’ai rien eu à payer, mais par contre ma voiture a été immobilisée 72 heures avec tout ce que ça implique, même si j’ai eu une voiture de remplacement. Donc effectivement ce n’est pas grave, mais ça te cause des soucis et te fait perdre du temps alors que tu n’as rien demandé. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2852 Karma: 3157 En ligne ! Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0 Instant Karma pour le premier, instant malchance pour le second Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2330 Karma: 1958 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0

#comprendsvitemaisfautmexpliquerlongtemps. Au début j'ai cru que le 2ème scootériste au sol sortait du top case du 1er.#comprendsvitemaisfautmexpliquerlongtemps. Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 31 Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... Re: Un supporter de la Roma à scooter est frappé par le k... 0

@Gyeongri

@PAST3K ça va, y a rien là, juste un peu de casse, c'est à ça que servent les assurances,

Les "assurances", c'est pas non plus de l'argent magique, c'est simplement la collectivité qui paie pour la bêtise du scooteriste.

Au passage, on estime à 800000, le nombre de personnes roulant sans assurance en France.