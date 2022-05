Vidéo : Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-plein d'un étang Posté par Skwatek

Un homme vient en aide à une tortue serpentine qui est aspirée par le trop-plein d'un étang.







Vidéo (2mn29s) : Une tortue bloquée dans le trop-plein d'un étang





Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 315 Karma: 401 Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 hé ben je ne sais pas combien de temps ça peut tenir sous l'eau mais elle a eu du bol! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 219 Karma: 934 Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 1 Aussi bruyante que les gosses quand ils finissent leurs grenadines avec leurs pailles…. robiwan Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 67 Karma: 467 Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 Il y a quelqu'un qui mange des krisprolls derrière ? lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 758 Karma: 870 En ligne ! Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 Tout ces risques pour qu'elle retourne dans l'étang au final. Dommage.



Sinon, je suis le seul à être étonné par "le trop-plein d'un étang" ?!



LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5807 Karma: 15677 En ligne ! Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 j'avais jamais entendu une tortue grogner, c'est violent! wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 504 Karma: 478 Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 Quand le bestiau se retourne avec sa tête on dirait une murène dans une carapace tellement c'est long ! lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 758 Karma: 870 En ligne ! Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... Re: Le sauvetage d'une tortue bloquée dans le trop-p... 0 Fafoune Sans doute plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures.



Et puis certaines tortues trichent un peu :

"La tortue serpentine à gorge blanche, qui vit en Australie, est en grand danger, selon la communauté scientifique et le gouvernement australien.

En plus d'être la plus grande tortue d'eaux vives vivant en Australie, l'Elseya Albagula a une particularité anatomique qui la rend unique en son genre: elle respire par son cloaque. «Cette tortue respire par son anus! C'est juste fantastique!» s'exclame dans The Independant, Jason Schaffer qui les étudie depuis 8 ans au sein de l'université James Cook."

