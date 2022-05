Vidéo : Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Posté par Skwatek

Une porte métallique tombe sur deux petits enfants et un chien.



Vidéo (35s) : Une porte métallique tombe sur des enfants et un chien





Auteur Conversation Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 176 Karma: 111 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 3 Made in China LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5819 Karma: 15696 En ligne ! Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 1 Si l'enfant en bleu avait eu un smartphone, il l'aurait sorti pour filmer! Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 448 Karma: 1485 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 2 Super vidéo pour commencer la journée dis donc Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 203 Karma: 166 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 Les pauvres gamines, elles sont passées par une belle porte ! Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 212 Karma: 125 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 4 Au ralenti j'ai l'impression que c'est le chien qui se fait éclaté plus que les enfants... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3159 Karma: 10237 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 1 Le couinement du chien a certainement aidé à alerter l'adulte.



@Zalko étant donné que la vélocité maximum est en haut de la porte, je te confirme, c’est bien lui qui a le plus morflé. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 138 Karma: 228 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 Ce genre de vidéo, quand c'est pas en Russie , c'est en chine



Les pauvres Taya95 Je suis accro Inscrit le: 7/2/2014 Envois: 657 Karma: 404 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 *knock knock*

-Who's *splash* whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 40 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 enfin une solution concrète pour réduire l'emprunte carbone de l'humanité marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 474 Karma: 731 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 1

Guns N' Roses - Knockin' On Heaven's Door (Freddie Mercury Tribute 1992)



Edit: Si quelqu'un trouve une version plus METAL, ça collerait mieux... zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 99 Karma: 169 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0



EDIT: merci @marcaflushhh ton commentaire m'a redonné le sourire c'est triste. bizarre de voir ce genre de vidéo ici.EDIT: merci @ton commentaire m'a redonné le sourire Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6149 Karma: 5983 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 @WalkerBip

La Russie est un état et pas la C hine ? Pargne44 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 8 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 La vidéo a 80 vues, sur une chaine obscure a 200 abonnées.



Je soupçonne l'auteur d'être abonné a des sites de contenue gore/trash/choc et de poster les moins pire sur Koreus. C'est pour ça que régulièrement on a du contenue inapproprié posté ici. Dr_NO Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2016 Envois: 6 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 @Gudevski Oui d'accord mais dans quel état ? Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 107 Karma: 65 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 Je deviens complètement inhumain je crois, j'ai clairement eu plus de peine pour le petit chien qui à pris tarif que pour les autres.



Par contre :

+1 pour le petit qui sors de dessous la porte et essaye de sauver son ami.

(j'ai vécu la même situation très petit avec mon frère et des portes coulissantes de placard et ça marque mine de rien) Mehicain Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2018 Envois: 1 Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 Y a vraiment des gens qui trouvent ça agréable de regarder ce genre de vidéo ? Je viens pas sur Koreus pour ce genre de conneries, montez un Liveleak-like en parallèle si ça vous chante mais laissez le contenu de Koreus tranquille svp. Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 497 Karma: 458 En ligne ! Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 1



Franchement ca pourris la section commentaire Il y aurait pas moyen de virer toutes les personnes qui se plaignent à chaque vidéo que la vidéo ne devrait pas être sur Koreus.Franchement ca pourris la section commentaire Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 497 Karma: 458 En ligne ! Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien Re: Une porte métallique tombe sur deux enfants et un chien 0 Franchement même pas un avertissement pour contenu qui peux choquer!



Haut