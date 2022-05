Vidéo : La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifurcation Posté par THSSS

La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifurcation. Ce petit garçon paie le prix fort...





Vidéo (4s) : Toboggan avec bifurcation





_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 187 Karma: 1054 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 0 Aoutch, aïe Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 982 Karma: 3950 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 1 L'inventeur de ce toboggan doit avoir une revanche à prendre sur les enfants ! Un / une ancien(ne) assistant(e) maternel(le) au bout du rouleau ? Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 89 Karma: 317 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 1 En plus c'est raide...

C'est pour la politique de réduction des naissances de la prochaine génération surement.

Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 160 Karma: 160 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 1 Filmer son enfant qui fait du toboggan c'est normal... mais filmer son enfant qui fait du toboggan en voyant une jambe de chaque côté d'un obstacle, je dis NON! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2805 Karma: 7217 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 0 chat bite ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1120 Karma: 4259 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 1 Rare vidéo de François Bayrou enfent: il ne savait déjà pas quel camp choisir! LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5821 Karma: 15703 En ligne ! Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 0 On dirait moi qui fait un choix dans la vie Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 428 Karma: 1584 Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 0 Je ne supporte pas la sinopedophobie des dernières vidéos Koreus Monsieur_Craute Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 56 En ligne ! Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... Re: La mauvaise invention du jour : le toboggan avec bifu... 0 Ce bon vieux Régis s'est reconverti en concepteur de toboggans dirait-on.