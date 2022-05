Vidéo : Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêtre (Angleterre) Posté par THSSS

Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêtre située à l'étage de sa maison à Hawkinge, en Angleterre.



Vidéo (15s) : Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêtre





Vidéo : Un chien passe par la fenêtre Vidéo : Un pompier rattrape un suicidaire en pleine chute Vidéo : Bon timing pour rattraper un parasol Source : Forum

Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5828 Karma: 15749 En ligne ! Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 1 Elle réceptionne bien! GG! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 934 Karma: 1112 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 Reflexe! Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 664 Karma: 382 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0

C'est fou comme certains se permettent de tout interpréter Envie de la rejoindre c'est vite dit ! Qui nous dit qu'il ne voulait simplement pas se suicider ?C'est fou comme certains se permettent de tout interpréter nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 760 Karma: 1739 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 Ça m'a ravivé mon traumatisme de San Sebastian l'an passé. Sauf que c'était de 4 étages plus haut et que le chien n'a pas survécu.. tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 449 Karma: 271 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 1 Robert et sa camionnette, zéro réaction



la maitresse du chien est prête pour un tournois de foot américain avec une réception pareil whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 43 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 Si seulement elle avait été là aussi, le film aurait été moins long





Antichrist (2009) | Chapter one | Re-Score



woof Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 95 Karma: 231 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 Après chat perché, le nouveau jeu à la mode : chien tombé ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3471 Karma: 1063 Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 Le chien qui était tranquillement à la fenêtre a peut être sauté suite aux cris de sa maîtresse ? Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2711 Karma: 1302 En ligne ! Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 @poiuytreza525 Pourquoi a chaque fois qu'un clébard fait de la merde vous accusez les maitres ? MDR Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1397 Karma: 941 En ligne ! Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... Re: Une femme rattrape son chien sautant d'une fenêt... 0 nakag Condoléances Condoléances Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.