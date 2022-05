Vidéo : Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Posté par Skwatek

Un chat essaie d'en finir avec la vie en se jetant contre une roue d'un bus circulant dans une ville au Pérou.







Vidéo (28s) : Chat suicidaire





Auteur Conversation Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 716 Karma: 914 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 1 "Monde de merde" Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 606 Karma: 836 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 0 Ça ressemble tellement à une tentative de suicide que ça m'a fait de la peine.. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1020 Karma: 494 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 1 Pour toucher l'assurance ça... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 115 Karma: 253 En ligne ! Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 0

La célébrité lui manque :'( La célébrité lui manque :'( tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2521 Karma: 3651 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 0 en plus pour en finir faudrait qu'il ce suicide 9 fois! ça doit être chiant d'être un chat suicidaire ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 761 Karma: 1738 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 0 On l'interprète comme une tentative de suicide, mais il peut y avoir plein de raison, sénilité, panique, malvoyance... Je doute qu'un animal se laisse mourir en anticipant spécifiquement un bus mais plus tôt en ne se nourrissant plus. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 306 Karma: 494 Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus Re: Un chat essaie de se suicider en se jetant sous un bus 0 Ce bon samaritain nous a évité la vidéo la plus atroce de l'année... Quel soulagement...