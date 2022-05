Vidéo : Une maison sur pilotis s'effondre dans l'océan Atlantique Posté par Skwatek

Une maison inoccupée sur pilotis s'effondre dans l'océan à Cape Hatteras National Seashore, en Caroline du Nord.







Vidéo (1mn23s) : Une maison sur pilotis s'effondre dans l'océan





Vidéo : Effondrement d'une piscine dans un garage souterrain Vidéo : Effondrement d'un centre commercial (Mexico) Vidéo : Effondrement d'un iceberg





