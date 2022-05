Vidéo : Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Posté par Skwatek

Un homme a parfaitement lavé la porte vitrée de sa cuisine.





Vidéo (27s) : Une tâche ménagère parfaitement exécutée





Auteur Conversation Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 39 Karma: 50 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 1 "et tout porte à croire que cette tâche ménagère est réalisée à la perfection !" ... ou qu'il a quelques problèmes de vue. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2081 Karma: 7621 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 3 J'aime bien comme il repart dans l'autre sens, en mode "on va faire comme si l'univers n'avait rien vu" tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2522 Karma: 3660 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 2 c'est pour ça que je nettoie jamais les vitre chez moi, trop dangereux. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1398 Karma: 942 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 1 Une fois au boulot je me suis amusée à ouvrir l'une des deux portes vitrées et à faire semblant de nettoyer celle qui était déjà ouverte, la majeure partie des gens se sont pris la porte fermée. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 429 Karma: 1587 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 2 Donc le mec est le seul à savoir ce qui vient de se passer et décide de partager son humiliation ; ok.... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2505 Karma: 5435 Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 0

@Kwisatz

Donc le mec est le seul à savoir ce qui vient de se passer et décide de partager son humiliation ; ok....





Peut être, mais cela m'aura tiré un léger rictus... Ce qui me convient amplement. Hermes Je m'installe Inscrit le: 20/3/2013 Envois: 181 Karma: 120 En ligne ! Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée Re: Quand une tâche ménagère est parfaitement exécutée 0

Donc le mec est le seul à savoir ce qui vient de se passer et décide de partager son humiliation ; ok....



Ce n'est pas sûr :

Le seul qui sait, c'est celui qui a eu accès aux images. Et ce n'est pas forcément lui.

