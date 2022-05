Vidéo : La chute d'un camion-grue sur une maison Posté par Skwatek

Un camion-grue se renverse sur une maison dans l'Indiana.





Vidéo (1mn16s) : Chute d'un camion-grue sur une maison





The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.



mais la version youtube fonctionne.



Et 5 fois en plus, solide la maison

Ils ne se sont pas rendus compte que le camion se soulevait ? Mais pourquoi ils n'ont pas relâché la charge

...niech!..