Vidéo : Le sauvetage d'une enfant suspendue au 7ème étage d'un immeuble (Kazakhstan) Posté par THSSS

Un homme risque sa vie pour sauver une petite fille qui est suspendue à une fenêtre située au 7ème étage d'un immeuble à Nour-Soultan, au Kazakhstan.



Vidéo (56s) : Une enfant suspendue au 7ème étage d'un immeuble





Vidéo : Un éboueur sauve la vie d'un enfant (Brésil) Vidéo : Un homme sauve un enfant suspendu à un balcon Vidéo : Sauvetage d'une famille prisonnière d'une maison inondée















Pas de panique: une autre âme charitable attendait au rez de chaussé en cas d'échec du premier sauveteur.

ça se voit parfaitement à 0'47!

Alors je valide le "bravo" du commentaire de la vidéo...

Mais, c'était pas super "sécurisé" non plus.

En gros, il l'aurait loupé... On aurait pas vu la vidéo ici (normalement).



Alors je valide le "bravo" du commentaire de la vidéo...



Mais, c'était pas super "sécurisé" non plus.



C'est ultra "chaud" ce qu'il a fait.

Serpillière pour nettoyer l'impact.

Bordel j'ai les mains moites rien que de regarder !

Mais qui a laissé la porte du congélateur ouvert?!

j'avoue que ça a tendance à tâcher quand ça tombe d'aussi ces petites choses là.

Remercions aussi le fabriquant des fenetres qui ne s'est pas contente du minimum!

Le mecanisme resiste au poids de la fenetre, du mec et a l'impact lorsqu'il receptionne la petite fille.

@Crazy-13

Il espérait faite quoi le mec en bas tout seul avec son bout de tissu dans les mains?



Au moins il agis ! Au lieu de regarder/filmer bêtement