Vidéo : Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus (États-Unis) Posté par Skwatek

Le violent crash d'une voiture Tesla dans le centre des congrès de Columbus, dans l'Ohio.



Vidéo (1mn5s) : Violent crash d'une Tesla à Columbus





Sur le même sujet :

Vidéo : Tesla Volante Vidéo : Un drone dans l’usine Tesla Gigafactory de Berlin Vidéo : Porte Falcon Tesla Model X vs Bus (Londres) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5838 Karma: 15780 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 1 Le problème c'est jamais la vitesse, c'est la décélération trop rapide! MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 76 Karma: 133 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 0 OHIO : c'est exactement ce que le conducteur a dit pendant l'accident.... Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 74 Karma: 61 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 2 Un instant Tesla, l'instant d'après Tesplusla... stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1048 Karma: 996 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 1 Le problème c'est pas les freins mais le gros boulet derrière le volant !

L'excès de vitesse avant ! freiner un véhicule de passé 2 tonnes, même avec les excellents freins de la Tesla, ça prends un peu de temps et vu la vitesse d'impacte dans une zone urbaine, on ne me fera pas croire qu'il a roulé à une vitesse appropriée ! C'est évident que ce ne sera jamais de sa faute mais de celle de sa voiture... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2423 Karma: 3087 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 0 Un problème de frein



Excellent. whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 47 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 2



Existentialisme au 21ème siècle, une AI peut-elle s'appeler Régis?



. Existentialisme au 21ème siècle, une AI peut-elle s'appeler Régis? Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 694 Karma: 390 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 0 Vu les résultats au crash test des Tesla et vu l'impact qu'il a pris, il était clairement au dessus de la vitesse appropriée seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 447 Karma: 208 Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... Re: Le violent crash d'une voiture Tesla à Columbus ... 0



,et%20une%20vingtaine%20de%20bless%C3%A9s. Je pose ça là au cas où... https://www.ouest-france.fr/faits-divers/accidents/accident-mortel-impliquant-une-tesla-a-paris-le-conducteur-est-certain-d-avoir-freine-fd7edcc6-ca1d-11ec-8113-3d2243031bc2#:~:text=Le%20chauffeur%20qui%20conduisait%20un ,et%20une%20vingtaine%20de%20bless%C3%A9s. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.