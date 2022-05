Vidéo : Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de corde pour sortir de leurs appartements Posté par Skwatek

La police ayant verrouillé les portes de certains immeubles de Shanghai pendant un nouveau confinement contre le coronavirus imposé depuis le début du mois d'avril, des habitants utilisent une longue échelle de corde pour sortir de leurs appartements.







Vidéo (57s) : Une échelle de corde pour sortir des appartements à Shanghai





Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2889 Karma: 3184 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 8 Et j'entendais certains français parler de dictature sanitaire! Comment qualifie-t-on ça?

13 commentaires Auteur Conversation Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2889 Karma: 3184 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 8 Et j'entendais certains français parler de dictature sanitaire! Comment qualifie-t-on ça? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 936 Karma: 1116 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 1 Joli exemple pour tout ceux qui crient à la dictature pour un oui pour un non, comparez avec Shanghai! BigbroZ Je suis accro Inscrit le: 14/8/2018 Envois: 1169 Karma: 2759 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 2 Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1316 Karma: 489 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 1 La police ayant verrouillé les portes de certains immeubles de Shanghai

Wow... Citation :Wow... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 107 Karma: 172 En ligne ! Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 0 @Olyer heu... de dictature sanitaire également ?



"ahah regardez ils sont plus cons que nous !"

"chouette ça veut dire qu'on est intelligent !"

ba non cela prouve rien en fait...



définition: "Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe."

peut importe la forme... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1124 Karma: 4280 En ligne ! Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 2 Euh... et les grilles "prison" jusque dans les étages, ça ne choque personne? Maurice95 Je suis accro Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 540 Karma: 866 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 0

Joli exemple pour tout ceux qui crient à la dictature pour un oui pour un non, comparez avec Shanghai!



C'est bien pour éviter de finir comme à Shanghai qu'il faut gueuler dès les premières mesures liberticides.

Dans un pays aux longues traditions de libertés une dictature ne s'impose pas en 1 jour, elle se prépare insidieusement, sournoisement en grignotant les libertés les unes après les autres au nom de prétextes pouvant individuellement susciter l'adhésion.

On vous prend un bout de liberté au nom de la lutte contre le terrorisme, un autre au nom de la lutte contre le dérèglement climatique puis encore un autre pour lutter contre une pandémie.

Au final après des décennies de travail de sape les fondations s'écroulent et le pays est prêt à accepter la dictature, bien aidé par les petits agents serviles comme toi qui nous expliquent qu'il y a bien pire ailleurs. Citation :C'est bien pour éviter de finir comme à Shanghai qu'il faut gueuler dès les premières mesures liberticides.Dans un pays aux longues traditions de libertés une dictature ne s'impose pas en 1 jour, elle se prépare insidieusement, sournoisement en grignotant les libertés les unes après les autres au nom de prétextes pouvant individuellement susciter l'adhésion.On vous prend un bout de liberté au nom de la lutte contre le terrorisme, un autre au nom de la lutte contre le dérèglement climatique puis encore un autre pour lutter contre une pandémie.Au final après des décennies de travail de sape les fondations s'écroulent et le pays est prêt à accepter la dictature, bien aidé par les petits agents serviles comme toi qui nous expliquent qu'il y a bien pire ailleurs. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12161 Karma: 12613 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 4 Heureusement, tout le monde sait que le gouvernement chinois a interdit les incendies dans les immeubles fermés donc, tout va bien ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 167 Karma: 687 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 1 Sans renter dans le débat, il y a forcément un moment où il faut limiter la "liberté", se plaint on aujourd'hui de restrictions de la vie courante (attacher sa ceinture / porte un casque de moto pour citer des basiques)



La liberté s'arrêté là où commence celle des autres. Chaque gouvernement sensé a mis en place des mesures restrictives pour préserver la santé des citoyens, mais à des jauges différentes : La chine est vraiment un (dix?) cran au dessus dans ses mesures restrictives, et surtout toujours obligée de les mettre en place alors que nous avons abandonné quasiment toutes les mesures chez nous.

Preuve tout de même qu'on s'en est pas mal sorti pour préserver nos libertés dans une crise d'ampleur et surtout nouvelle Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 741 Karma: 498 Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 0 @Tempo123 Porter sa ceinture ou ne pas mettre un casque en moto limite t'il la liberté des autres ? demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 144 Karma: 250 En ligne ! Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 0

@zoneh

Euh... et les grilles "prison" jusque dans les étages, ça ne choque personne?



Big up aux habitant du premier étage qui les ont dégagés!





Des profils à surveiller probablement, ça révèle une propension à la sédition... Citation :Big up aux habitant du premier étage qui les ont dégagés! n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 70 Karma: 92 En ligne ! Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... Re: Des habitants de Shanghai utilisent une échelle de co... 0 @Maurice95 Et donc ? On se laisse massacrer, que ce soit par le terrorisme, les maladies, on compte nos morts par millions, mais on est libre ? C'est ça l'idée ? C'est une triste vision de la liberté...



Ou alors on réfléchi, on voit que 90% des mesures sont tout à fait justifiées jusque-là, on reste vigilants à ce qu'elles ne soient pas appliquées plus longtemps que nécessaire, etc... Bref, on réagit intelligemment, au lieu de gueuler sur n'importe quoi...



Si on vous écoute, il faut aussi légaliser le fait de rouler à 2 grammes, dans un véhicule avec un bélier à l'avant. Après tout c'est un pays libre, non ? Donc je fais ce que je veux... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.