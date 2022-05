Vidéo : Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant une partie de Counter-Strike Posté par Asmodee88

Le gameur professionnel Joakim Myrbostad, connu via son pseudo jkaem, se fait passer pour une femme pendant une partie de Counter-Strike.



Vidéo (2mn11s) : Harcèlement dans les jeux vidéo





FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 116 Karma: 222 En ligne ! Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... 0 Cela dépend beaucoup du style de jeu dans lequel elles évoluent.

Cela n'excuse en rien ces comportements d'un autre temps, bien entendu.

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3165 Karma: 10262 Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... 3 Je joue a beaucoup de jeu en ligne dont Call of Dutty et j'ai jamais entendu un gars insulter une fille comme ca. Bien sur j'ai deja entendu des insultes pour un faible niveau ou un raté mais pas du genre « t une fille donc t nulle » et pire encore. Je dois avoir de la chance. Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 49 Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... 2 J'ai plus l'impression d'un medley des pires commentaires trolls et sexiste Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1727 Karma: 1105 Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... Re: Un gameur pro se fait passer pour une femme pendant u... 1 Il a été sur un serveur de misogynes, c'est pas possible pour avoir un tel condensé de conneries.