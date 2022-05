Vidéo : Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et prend la fuite avec le vélo sous sa voiture (France) Posté par Koreus

Hier à Paris, un automobiliste a renversé un livreur Deliveroo et a pris la fuite avec le vélo sous la voiture.





Vidéo (12s) : Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo à vélo (Paris)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique Vidéo : Un livreur à vélo sur le périphérique parisien Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1730 Karma: 1112 Re: Un automobiliste renverse un livreur Delivroo et pren... Re: Un automobiliste renverse un livreur Delivroo et pren... 1 Il ne prend pas la fuite, il l'amène chez le marchand de vélo pour le réparer. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2934 Karma: 3275 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 C'est la faute du motard nikko77 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2009 Envois: 65 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 C'est sur la place de la République à Paris. La voiture emprunte un couloir réservé aux bus/piétons/vélos. Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 45803 Karma: 23594 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 Évitons de voir le mal partout. Il s’agit très probablement d’un passage de relais avec un livreur de vélo. haricot Je m'installe Inscrit le: 22/10/2015 Envois: 466 Karma: 363 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 les scenics sont les pires conducteurs ! ( ensuite il y a les voitures sans permis ) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 984 Karma: 3962 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 Délivre roues Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 169 Karma: 699 Re: Un automobiliste renverse un livreur Delivroo et pren... Re: Un automobiliste renverse un livreur Delivroo et pren... 0

@Angeus

Il ne prend pas la fuite, il l'amène chez le marchand de vélo pour le réparer.



Tout à fait, il a d'ailleurs pris l'embranchement à gauche direction Barbes, Quartier de recyclage de vélos (mon ancien quartier) Citation :Tout à fait, il a d'ailleurs pris l'embranchement à gauche direction Barbes, Quartier de recyclage de vélos(mon ancien quartier) Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 398 Karma: 202 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0

@haricot

les scenics sont les pires conducteurs ! ( ensuite il y a les voitures sans permis )

Tu confonds avec les Transformers. Citation :Tu confonds avec les Transformers. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5381 Karma: 8129 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 C est sur que l inverse c est plus difficile. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 197 Karma: 739 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 2 Gna gna gna, on n'a pas le début de la scène,

gna gna gna, je ne veux pas prendre la défense du conducteur MAIS..., Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 398 Karma: 202 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 Et encore un vélib Smove en moins. Que fait Hidalgo ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 431 Karma: 1588 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 ... et les pizzas surtout; une belle opé Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1730 Karma: 1112 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 @Trucmachinchose



Qui sait, peut-être que le cycliste a jeter son vélo sous la voiture. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 109 Karma: 204 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 les scenics sont les pires conducteurs ! ( ensuite il y a les voitures sans permis )



@haricot Heureux de découvrir que j'ai loupé le passage à la conduite autonome depuis tant d'années! Je file de suite m'acheter un Scénic pour me prélasser lors de mon prochain voyage et peut-être même gagner un vélo à l'arrivée Citation :Heureux de découvrir que j'ai loupé le passage à la conduite autonome depuis tant d'années! Je file de suite m'acheter un Scénic pour me prélasser lors de mon prochain voyage et peut-être même gagner un vélo à l'arrivée Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 398 Karma: 202 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0 "J'ai pris la plaque en tout cas c'est bon"... pas sûr vu comment tu gères le focus. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1461 Karma: 1230 Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0

@Uatuu

"J'ai pris la plaque en tout cas c'est bon"... pas sûr vu comment tu gères le focus.

Si, c'est largement devinable.

Mais c'est clair qu'elle était un peu optimiste quand même.



N'empêche... Qu'est-ce que tu peux espérer à faire un délit en fuite en pleine ville avec des caméras à tous les carrefours... Citation :Si, c'est largement devinable.Mais c'est clair qu'elle était un peu optimiste quand même.N'empêche... Qu'est-ce que tu peux espérer à faire un délit en fuite en pleine ville avec des caméras à tous les carrefours... Mehicain Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2018 Envois: 14 En ligne ! Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... Re: Un automobiliste renverse un livreur Deliveroo et pre... 0

@nikko77

C'est sur la place de la République à Paris. La voiture emprunte un couloir réservé aux bus/piétons/vélos.

Notons également le feu rouge grillé dès le départ. On n'est plus à ça près ... Citation :Notons également le feu rouge grillé dès le départ. On n'est plus à ça près ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.