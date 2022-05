Vidéo : Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d'un marteau Posté par Exotope

Un homme doit ouvrir la porte cadenassée d'une toilette mobile. Un bon coup de marteau devrait faire l'affaire.



Vidéo (7s) : Casser un cadenas à l'aide d'un marteau (Fail)





Vidéo : Ouvrir un cadenas Master Lock avec un petit marteau Vidéo : La chirurgie est une opération délicate

Loom-

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

Pourtant il a bien pris le temps de viser dommage.

Quand tu as deux mains gauche...



zorgOne

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

il y a rien qui va dans cette vidéo:

- braquer des chiottes

- casser un cadenas avec une masse

- filmer à la verticale

- se péter le genou tibia (merci @wilburn :))

- la musique

...





dtclulu

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

morale de l'histoire :

la liberté d'expression n'est jamais aussi précieuse que lorsqu'on se fracasse qque chose avec un marteau.

maxbren

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

nan, nan, nan, le mec ne porte pas de collant sur la tête, c'est ton cerveau qui fait une mauvaise association!!! (encore une, oui

Cerco

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

Vous navigateur est trop vieux

Jinroh

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

Cbest pour ca que dans le bâtiment faut toujours porter un casque

Pacolito

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

Je suis sur que j'ai eu plus mal aux oreilles, que lui au tibia.

wilburn

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

@zorgOne

il y a rien qui va dans cette vidéo:

- braquer des chiottes

- casser un cadenas avec une masse

- filmer à la verticale

- se péter le genoux

- la musique

...





EDIT: j'ai cru qu'il s'était mis un collant sur la tête ^^



@zorgOne

Tu as le genou à la place du tibia toi ? Il tape le tibia là et ça doit piquer, j'ai beau être matinal, j'ai mal !

Jujube51

Re: Un homme essaie de casser un cadenas à l'aide d&...

Tibia fait pour lui…