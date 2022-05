Vidéo : Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émission « En Aparté » Posté par Olyer

Le beatboxer MB14 nous fait une petite démo de beatbox avec une Loop Station dans l'émission « En Aparté » sur Canal+. Assez bluffant



Vidéo (5mn27s) : Démo de beatbox par MB14 (En Aparté)





Auteur Conversation Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2964 Karma: 3296 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 0 Il a appartenu au groupe de beatbox Berywam. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1996 Karma: 3162 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 0 Excellent. C'est excellent ! Merci ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3166 Karma: 10272 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 2 T'as un ami comme lui, t'es pas prêt de sortir le Monopoly quand tu l'invite. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3484 Karma: 1065 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 2 Je pensais que c'était passé de mode le Beatbox mais c'est toujours aussi cool. JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 763 Karma: 844 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 0 Le Beatbox, ça peut paraître parfois ringard ou cheap, il y a vraiment de tout, du plus naze au plus bluffant. On joue ici dans la deuxième catégorie, perso, j'ai kiffé.



Merci !



tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1379 Karma: 1221 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 0 Ce que j'adore c'est que qu'importe le style de musique qu'on aime etc, à un moment, certains sont tellement forts dans leur domaine que les écouter devient kiffant. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 642 Karma: 2122 Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... Re: Une démonstration de beatbox par MB14 dans l'émi... 0 Ce mec est hallucinant, je suis resté scotché du début à la fin. Et en plus il a une fois chantée de femme assez impressionnante!