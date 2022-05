Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2089 Karma: 7645 En ligne !

Re: Une jeune femme lâche un gros rot pendant un « Sprite... Re: Une jeune femme lâche un gros rot pendant un « Sprite... 1



Bah... si en fait, c'est 100% "expected"

Le but même est d'accomplir une action qui rend le rot extrêmement probable, voire impossible à éviter.



> Mec saute d'un immeuble de 15 étages

> "Unexpected death after suicide attempt" Bah... si en fait, c'est 100% "expected"Le but même est d'accomplir une action qui rend le rot extrêmement probable, voire impossible à éviter.> Mec saute d'un immeuble de 15 étages> "Unexpected death after suicide attempt"