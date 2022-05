Vidéo : Une automobiliste percute un muret sous l'effet du gaz hilarant à Lyon Posté par Skwatek

Une automobiliste inhale du protoxyde d'azote contenu dans un ballon de baudruche et percute un muret à Lyon.





Vidéo (59s) : Accident sous l'effet du gaz hilarant à Lyon





Auteur Conversation odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1550 Karma: 1576 Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0 surtout ne pas lâcher le ballon de gaz hilarant, surtout pas... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 487 Karma: 965 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0

Et on peut aussi parler du comportement "responsable" des gros abrutis qui filment derrière, sans essayer de l'arrêter.



Les deux comportement sont INACEPTABLES.

Des dangers publics en puissance.



Je compte pas le nombre de fois oui j'ai vu des déchets (bah oui, parque qu'en plus c'est rigolo de tout jeter par les fenêtres ou de tout laisser sur une place de parking) de fiole de gaz, ou bombe de gaz métallique de protoxyde d'azote par terre, donc ce comportement à risque n'est pas isolé.



Je prône pour un retrait de permis immédiat de ces connards. Y'en a marre bordel. Et qu'on vienne pas défendre la jeunesse qu'on vient de voir à l'œuvre. C'est totalement irresponsable.



Pour info, mais vous savez déjà : Nan mais c'est bien, faut continuer comme ça, continue avec ton ballon de gaz hilarant, et garde le bien en main jusqu'au bout.Et on peut aussi parler du comportement "responsable" des gros abrutis qui filment derrière, sans essayer de l'arrêter.Les deux comportement sont INACEPTABLES.Des dangers publics en puissance.Je compte pas le nombre de fois oui j'ai vu des déchets (bah oui, parque qu'en plus c'est rigolo de tout jeter par les fenêtres ou de tout laisser sur une place de parking) de fiole de gaz, ou bombe de gaz métallique de protoxyde d'azote par terre, donc ce comportement à risque n'est pas isolé.Je prône pour un retrait de permis immédiat de ces connards. Y'en a marre bordel. Et qu'on vienne pas défendre la jeunesse qu'on vient de voir à l'œuvre. C'est totalement irresponsable.Pour info, mais vous savez déjà : https://www.youtube.com/watch?v=R6VBjIonFlY whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 54 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 1 La réalité parait toujours plus désespérante lorsqu'elle est filmée par ceux sans cesse près à rire de sa misère camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 802 Karma: 2945 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0 Mais elle est sérieuse à la fin ? Elle tire encore sur son ballon à la fin de son accident LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 162 Karma: 191 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0 J'avoue ne pas saisir tous les tenants et aboutissants qui constituent cette séquence.



C'est quoi le truc, la personne est accro ? La gaz hilarant provoque de la dépendance ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2512 Karma: 5463 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0



C'est quoi le truc, la personne est accro ? La gaz hilarant provoque de la dépendance ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2512 Karma: 5463 En ligne ! Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... Re: Une automobiliste percute un muret sous l'effet ... 0



Elle a du prendre d'autre substance avant ou... Nan !



En plus, elle continue avec un second ballon (aprioris pas la même couleure qu'au début).



Nan mais... Enfin c'est pas drôle en fait... On touche au déséquilibre mental là, non ?



Dite moi qu'il y a un appel à l'aide, derrière ce geste désespéré.



Jamais tu te dis : "cool je vais me poiler au volant toute seule comme une grosse truffe !"Elle a du prendre d'autre substance avant ou... Nan !En plus, elle continue avec un second ballon (aprioris pas la même couleure qu'au début).Nan mais... Enfin c'est pas drôle en fait... On touche au déséquilibre mental là, non ?Dite moi qu'il y a un appel à l'aide, derrière ce geste désespéré.Et non qu'on vient de découvrir de nouveaux niveaux cachés de la connerie.