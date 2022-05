Vidéo : Un homme donne une petite leçon à sa copine Posté par Skwatek

Un homme apprend quelque chose à sa copine en utilisant ses boîtes de maquillage.





Vidéo (23s) : Donner une leçon à sa copine





Sur le même sujet :

Vidéo : Faire du sport avec des potes Vidéo : Hey, t'as déjà vu une licorne énervée ? Vidéo : Quand ta copine a mis trop de maquillage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 160 Karma: 172 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0 Bouais .... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 227 Karma: 998 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 2 Bien trouvé ! J'ai pas vu venir la chute! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1135 Karma: 1902 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0



C'est nul Homer Simpson La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1610434 C'est nul Homer Simpson Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 204 Karma: 773 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 3 Beauf ... Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 78 Karma: 87 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 1

@Trucmachinchose

Beauf ...

Tu dis ça parce qu'il roule en Audi. Citation :Tu dis ça parce qu'il roule en Audi. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12742 Karma: 9082 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 1 On ne claque pas une porte, on l'accompagne. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 172 Karma: 709 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 1 Homme aimer voiture !

Femme aimer maquillage ! PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 31 Karma: 95 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 1 Franchement les théories du genre me cassent les pieds mais ce style de vidéo encore plus...

J'en ai rien à carrer de ma voiture et je suis pas un débile qui a besoin de gros muscles pour s'identifier devant une femme ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2514 Karma: 5468 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0

@Tempo123

Homme aimer voiture !

Femme aimer maquillage !



Moi aimer humour sans musique toute pourris...



Moi pas aimer cette vidéo. Citation :Moi aimer humour sans musique toute pourris...Moi pas aimer cette vidéo. Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 56 Karma: 82 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0 A chacun sa maniaquerie ... j'avoue ne pas aimer les "Wolverine" aka ceux qui vont te rayer systématiquement la peinture autour des poignées de porte (ongles, bijoux). Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 742 Karma: 464 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0 qu'est ce que ça peut faire qu'elle claque un peu la porte de la voiture???? c'est qu'une voiture on s'en fou gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 487 Karma: 1048 Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine Re: Un homme donne une petite leçon à sa copine 0

@Nerio

qu'est ce que ça peut faire qu'elle claque un peu la porte de la voiture???? c'est qu'une voiture on s'en fou



Une famille qui fait durer une voiture essence/diesel 15-20 ans sera toujours bien plus écologique qu'une famille qui change de voiture électrique tous les 5 ans.

Prenez soin de vos affaires, même les trucs les plus insignifiants. Citation :Une famille qui fait durer une voiture essence/diesel 15-20 ans sera toujours bien plus écologique qu'une famille qui change de voiture électrique tous les 5 ans.Prenez soin de vos affaires, même les trucs les plus insignifiants. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.