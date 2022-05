Vidéo : Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt par un lion (Jamaïque) Posté par THSSS

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un gardien du zoo Jamaica Zoo à Lacovia, en Jamaïque, se fait arracher un bout de doigt en caressant imprudemment un lion à travers le grillage de sa cage.



Vidéo (29s) : Ne pas mettre ses doigts dans la cage du lion





Sur le même sujet :

Vidéo : Le rugbyman Scott Baldwin caresse un lion et se fait mordre Vidéo : Un lion attaque son propriétaire dans une réserve africaine Vidéo : Un lion maladroit tombe à l'eau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1127 Karma: 4293 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 5 Peut-être que le lion voulait un whisky d'abord? Ashday Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2014 Envois: 44 Karma: 148 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 1 Ne mets pas tes doigts dans la cage, tu risques de te faire pincer très fort !!

J'ai tellement pensé au Lapin du Métro des Kassos





Sachatte & Pedro - Lapin du Métro - Les Kassos #18 Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 173 Karma: 730 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 1 la miniature me suffit, ce sera sans moi PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 815 Karma: 1085 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 1

Brassens nous l'avait dit : La vidéo est déjà passée :



Brassens Quand on est con, on est con En même temps, emmerder un lion comme ça, faut pas s'étonner qu'il s'énerve...Brassens nous l'avait dit : La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2866486 Brassens Quand on est con, on est con LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 164 Karma: 192 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 0 Le lion a l'air très impatient de poursuive le repas LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5871 Karma: 15828 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 0 Donc si on résume, il ne faut pas donner sa langue au chat ni son doigt au lion. Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 59 Karma: 90 Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 0 Une partie de la bêtise du monde condensée en une vidéo de 29 secondes ... entre le gardien qui veut faire le malin et emmerde un lion qui indique clairement qu'il est vraiment pas d'humeur ... et les 3 personnes qui filment avec leur smartphone en ayant aucune réaction ne décrochant pas de leurs écrans. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 199 Karma: 871 En ligne ! Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 0 gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5943 Karma: 4796 En ligne ! Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... Re: Un gardien de zoo se fait arracher un bout de doigt p... 0 @Krobot Ce n'était pas obligé de mettre cette vidéo en article. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.