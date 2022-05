Vidéo : Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Posté par -Flo-

« Allez, hop ! Il m’a gonflé ce poteau. J’ai d’autres choses à faire moi. »







Vidéo (26s) : Un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer





Auteur Conversation lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 790 Karma: 890 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 1 Costauds ces poteaux ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1126 Karma: 4289 En ligne ! Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 1 la solution à la pénurie de pneus? Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 58 Karma: 83 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 0 Pour en arriver là ... sacré pétage de plombs.

C'est le patron qui a dû être ravi.

C'est le patron qui a dû être ravi. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 830 Karma: 1534 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 0

Je vais la conserver comme exemple sur pour les ateliers de planification projet



(d'un autre coté, savoir faire des manœuvres et savoir traverser l'Europe, ce n'est pas exactement les mêmes compétences... Ne faudrait-il pas inventer le métier de pilote de camion pour rentrer et sortir de l'entrepot ?) Vidéo épique !Je vais la conserver comme exemple sur pour les ateliers de planification projetBon, en tout cas, je pense que ce pauvre chauffeur poids lourd n'est simplement pas fait pour ce métier.(d'un autre coté, savoir faire des manœuvres et savoir traverser l'Europe, ce n'est pas exactement les mêmes compétences... Ne faudrait-il pas inventer le métier de pilote de camion pour rentrer et sortir de l'entrepot ?) Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 100 Karma: 304 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 0 Je connais des patrons de boîte de transport ou logistique qui vont se renseigner pour installer les mêmes poteaux ! Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 100 Karma: 304 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 0

@Wiiip

Il existe déjà des chauffeurs dont c'est le métier à temps pleins sur des grands parcs de transport et logistique.

Et entre le ferroutage et les transports autonomes qui vont se développer cela devrait vraiment se développer dans les années à venir (pas demain c'est sûr, mais ça commence doucement). Citation :Il existe déjà des chauffeurs dont c'est le métier à temps pleins sur des grands parcs de transport et logistique.Et entre le ferroutage et les transports autonomes qui vont se développer cela devrait vraiment se développer dans les années à venir (pas demain c'est sûr, mais ça commence doucement). Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 92 Karma: 324 Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 1 Qu'on donne une augmentation à l'ouvrir qui a posé ce poteau ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1290 Karma: 3814 En ligne ! Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer Re: Quand un chauffeur de camion en a marre de manœuvrer 0 Quand c'est vendredi et qu'on est pressé de rentrer pour mater le Koreusity:p