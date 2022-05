Vidéo : Au Drive, c'est chacun son tour Posté par BalleAuCentre

Tous les clients ont bien compris le principe du Drive. On fait la queue et c'est chacun son tour !



Vidéo (11s) : Chacun son tour au Drive





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5880 Karma: 15843 En ligne ! Re: Au Drive, c'est chacun son tour 2 Je reste sur ma faim. Un peu comme le pauvre toutou! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1130 Karma: 4339 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 1 "chut ze phoque upe"

ça change des "oh my gode" Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1215 Karma: 1540 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0 Alors mon Big Mac, ça vient !?! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3171 Karma: 10288 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0 On écrit :

A - shut the fuck up

B - shot the fuck up

C - shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

D - la réponse D ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1647 Karma: 3062 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0 mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6591 Karma: 2523 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 1



Situation assez normale vu qu'il y a des McCROQUETTES LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5880 Karma: 15843 En ligne ! Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0

@mawt1

Situation assez normale vu qu'il y a des McCROQUETTES







Excellent, je savais pas que ça s'appelait comme ça au Canada! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1130 Karma: 4339 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 1

@WeWereOnABreak

On écrit :

A - shut the fuck up

B - shot the fuck up

C - shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

D - la réponse D



Je demande le SUPER MOIT-MOIT!! Citation :Je demande le SUPER MOIT-MOIT!! Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 64 Karma: 109 Re: Au Drive, c'est chacun son tour Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0 J'espère que le chien a eu quelque chose en récompense.



Par contre, le "shut the fuck up" sorti de nulle part et totalement hors contexte ... syndrome Gilles de la Tourette ? gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 493 Karma: 1059 Re: Au Drive, c'est chacun son tour Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0

@Vipeho

Par contre, le "shut the fuck up" sorti de nulle part et totalement hors contexte ... syndrome Gilles de la Tourette ?



Shut up veut aussi dire quelque-chose comme "serieux? tu plaisantes?" aux USA.

4eme sens ici:

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=shut+up whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 70 Re: Au Drive, c'est chacun son tour 0 hé ben.. il vous faut pas grande chose sur koreus hein